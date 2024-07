Tempest Rising: C&C-Erbe in neuer Steam-Demo

Tempest Rising erweckt den Geist von Command & Conquer: Eine neue Demo des vielversprechenden Echtzeit-Strategiespiels ist auf Steam verfügbar. Erlebt zwei Missionen der unterschiedlichen Fraktionen und gebt euer Feedback - aber nur bis zum 22. Juli!

Diese Fraktion setzt auf moderne Technologie, Kommunikation und Aufklärung. Einheiten wie der Sentinel-Aufklärungswagen können Gegner mit speziellen Markierungsgeschossen ins Visier nehmen. Diese gesammelten Informationen ermöglichen es anderen Einheiten, effizienter gegen markierte Ziele vorzugehen. Die GDF-Einheiten sind robust und vielseitig einsetzbar.

Diese Fraktion setzt auf moderne Technologie, Kommunikation und Aufklärung. Einheiten wie der Sentinel-Aufklärungswagen können Gegner mit speziellen Markierungsgeschossen ins Visier nehmen. Diese gesammelten Informationen ermöglichen es anderen Einheiten, effizienter gegen markierte Ziele vorzugehen. Die GDF-Einheiten sind robust und vielseitig einsetzbar. Die Tempest Dynasty

Diese Fraktion setzt auf Mobilität, Flexibilität und Feuerkraft. Flammenwerfer und explosive Waffen gehören zu ihrem Repertoire. Eine Besonderheit sind die mobilen Raffinerien zur Tempest-Gewinnung, die es der Fraktion ermöglichen, schnell neue Ressourcenquellen zu erschließen und zu nutzen.

Für Fans klassischer Echtzeit-Strategiespiele bricht eine spannende Zeit an: Mit Tempest Rising steht ein vielversprechender geistiger Nachfolger der Command & Conquer-Reihe in den Startlöchern. Die Entwickler von Slipgate Ironworks und 2B Games, zusammen mit Publisher 3D Realms, geben Strategie-Enthusiasten nun die Möglichkeit, das Spiel selbst ausgiebig zu testen. Eine Demo ist ab sofort und noch bis zum 22. Juli auf Steam verfügbar. Tempest Rising versetzt die Spieler in ein alternatives Jahr 1997. In dieser Zeitlinie eskalierte die Kubakrise zum verheerenden dritten Weltkrieg, der die Welt in Schutt und Asche legte. Aus den radioaktiven Überresten der Zivilisation entstand eine mysteriöse neue Ressource: Tempest. Diese bildet die Grundlage für den Konflikt im Spiel.In der Demo können Spieler je eine Mission für zwei der Hauptfraktionen spielen:Die Entwickler haben angekündigt, dass eine dritte Fraktion nach dem Release des Spiels hinzugefügt werden soll.Tempest Rising orientiert sich am klassischen RTS-Gameplay der 90er und frühen 2000er-Jahre. Basisbau, Ressourcensammeln und taktische Gefechte stehen im Mittelpunkt des Spielgeschehens. Jede Fraktion verfügt über einzigartige Einheiten, Gebäude und Fähigkeiten.Die GDF-Mission in der Demo spielt in Island und fordert die Spieler heraus, eine belagerte Basis zu verteidigen und die Kontrolle über Tempest-Felder zu erlangen. Dabei kommen Einheiten wie Ingenieure und Riot Vans zum Einsatz, unterstützt durch die Beacon Support Power.Die Tempest Dynasty-Mission versetzt die Spieler in die Rolle der Angreifer. Hier gilt es, eine feindliche Basis zu erobern und einen gefangenen Verbündeten zu befreien. Der Boar-Panzer und Techniker, die Minen platzieren können, spielen dabei eine zentrale Rolle.Ein besonderes Highlight ist die Beteiligung von. Der Komponist, bekannt für seine Arbeit an der Command & Conquer-Reihe, steuert auch für Tempest Rising Musik bei. Sein Track " Leading the Assault " wird von vielen Spielern bereits positiv aufgenommen.Ursprünglich für 2023 angekündigt, verschob sich der Release von Tempest Rising auf unbestimmte Zeit. Die Entwickler begründeten dies mit dem Wunsch, ein qualitativ hochwertiges Produkt abzuliefern. Die nun veröffentlichte Demo zeigt, dass die Entwicklung voranschreitet und bereits ein beachtliches Niveau erreicht hat.Die Demo bietet einen Einblick in das Gameplay, auch wenn einige Features wie der Mehrspielermodus oder Gefechte gegen die KI noch fehlen. Sie ermöglicht es den Spielern, die grundlegenden Mechaniken, die Steuerung und das Balancing der beiden Hauptfraktionen zu testen. Die Entwickler bitten die Spieler um detailliertes Feedback zur Demo.Tempest Rising richtet sich in erster Linie an Fans klassischer Echtzeit-Strategiespiele. Wer die großen Titel der 90er- und frühen 2000er-Jahre wie Command & Conquer, Starcraft oder Age of Empires mochte, dürfte hier fündig werden. Das Spiel verspricht, die Essenz dieser Klassiker einzufangen und in ein modernes Gewand zu kleiden.Auch jüngere Spieler, die diese Ära des RTS-Genres nicht miterlebt haben, könnten von der Mischung aus bewährtem Gameplay und moderner Präsentation angezogen werden.Strategie-Enthusiasten, die Wert auf taktische Tiefe, verschiedene Spielstile und kompetitive Herausforderungen legen, dürften ebenfalls auf ihre Kosten kommen. Die unterschiedlichen Fraktionen und die Möglichkeit, Armeen vor Missionen anzupassen, versprechen ein hohes Maß an strategischer Vielfalt.Die Demo von Tempest Rising macht Lust auf mehr. Sie zeigt, dass die Entwickler das Erbe von Command & Conquer ernst nehmen und gleichzeitig eigene Ideen einbringen. Die Liebe zum Detail, sowohl in der Grafik als auch im Gameplay, ist spürbar.Ob das fertige Spiel diese Erwartungen erfüllen kann, bleibt abzuwarten. Entscheidend wird sein, wie die Entwickler das Feedback zur Demo umsetzen und ob sie es schaffen, ein ausgewogenes, tiefgründiges Spielerlebnis für Einzelspieler und Multiplayer-Fans zu erschaffen.Tempest Rising könnte nicht nur nostalgische Gefühle bei langjährigen RTS-Fans wecken, sondern auch eine neue Generation von Spielern für das Genre begeistern. In einer Zeit, in der hochwertige Echtzeit-Strategiespiele rar gesät sind, könnte Tempest Rising dem Genre neue Impulse geben.