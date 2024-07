Steam Sales: Valve gibt alle Rabatt-Aktionen bis Mitte 2025 bekannt

Valve veranstaltet jedes Jahr etliche saisonale Rabatt-Aktionen, bei denen Kunden Spiele zu einem reduzierten Preis ergattern können. Jetzt gab es neue Informationen zum Fahrplan für 2025. Gamer dürfen sich auf eine wirklich gigantische Anzahl an Sales freuen.

Ein ganzes Jahr voller Rabatte

Tipp: Wer überprüfen will, ob ein reduziertes Spiel während eines Sales wirklich ein gutes Angebot ist, kann den Preisverlauf zu jedem Titel auf : Wer überprüfen will, ob ein reduziertes Spiel während eines Sales wirklich ein gutes Angebot ist, kann den Preisverlauf zu jedem Titel auf SteamDB nachsehen. Oft ist aber etwas Geduld gefragt. Die Seite kann etwas langsam sein.

Festival der Arcade-Kampfspiele: 15. - 22. Juli 2024

Festival der Tower-Defense-Spiele: 29. Juli - 5. August 2024

Rhythmusspiele-Festival: 19. - 26. August 2024

Festival der Weltraumforschung: 2. - 9. September 2024

Festival der Transportmittel: 16. - 23. September 2024

Festival der rundenbasierten Rollenspiele: 30. - 7. Oktober 2024

Steam Next Fest - Oktober-Ausgabe: 14. - 21. Oktober 2024

Halloween Sale: 28. Oktober - 4. November 2024

Festival der Kochspiele: 11. - 18. November 2024

Große Herbst-Rabattaktion: 27. November - 4. Dezember 2024

Große Winter-Rabattaktion: 19. Dezember 2024 - 2. Januar 2025

Festival der Echtzeitstrategiespiele: 20. - 27. Januar 2025

Festival der Idle-Games: 3. - 10. Februar 2025

Festival der lokalen Mehrspieler: 10. - 17. Februar 2025

Steam Next Fest - Februar-Ausgabe: 24. Februar - 3. März 2025

Festival der Visual Novels: 3. - 10. März 2025

Große Frühlings-Rabattaktion: 13. - 20. März 2025

Festival der Städtebau- und Siedlungssimulationen: 24. - 31. März 2025

Sokoban-Festival: 21. - 28. April 2025

Festival der Kriegsspiele: 28. April - 5. Mai 2025

Festival der Kreaturensammler: 12. - 19. Mai 2025

Festival der Zombies und Vampire: 26. Mai - 2. Juni 2025

Steam Next Fest - Juni-Ausgabe: 9. - 16. Juni 2025

Festival der Angelspiele: 16. - 23. Juni 2025

Große Sommer-Rabattaktion: 26. Juni - 10. Juli 2025

Zusammenfassung Steam bietet diverse thematische Festivals und große Sales an

Events umfassen Genres wie Arcade-Kampfspiele, Tower-Defense und mehr

Große saisonale Veranstaltungen bieten Top-Spiele zu niedrigen Preisen

Valve plant 25 Events für 2025, fast täglich Rabatt-Aktionen auf Steam

Festivals und Sales an 214 von 365 Tagen

In einem News-Post auf Steam hat Valve die Termine für alle Aktionen und Sales bis Juli 2025 verraten. Ganze 14 verschiedene Events werden für die ersten sieben Monate des Jahres aufgezählt. Rechnet man die ausstehenden Termine für dieses Jahr noch mit dazu, kommt man auf Sage und Schreibe 25 Aktionen an 214 von 365 Tagen. Im Prinzip sind diese Events also beinahe der Normalzustand auf Steam Spieler wird es sicherlich dennoch freuen. Besonders bei den großen saisonalen Rabatt-Aktionen gibt es große Titel für kleines Geld. Allerdings bleibt zum Schluss die Frage, ob bzw. wann man sich überhaupt noch ein Spiel zum Normalpreis kaufen soll.