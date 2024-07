"Jagdsaison": Fortnite-Spieler verbünden sich gegen Cybertruck-Fahrer

Diese Woche wurde bekannt, dass der beliebte Shooter Fortnite eine Kooperation mit Tesla eingegangen ist und einen Cybertruck ins Spiel integriert. Das ist nicht nur umstritten, sondern hat auch für Fahrer Folgen: Sie werden zur Zielscheibe, und zwar in mehrfacher Hinsicht.

Zusammenfassung Fortnite integriert Tesla Cybertruck, Kooperation mit Elon Musk

Der Cybertruck und vor allem Tesla-Chef Elon Musk sind höchst umstritten, das liegt vor allem an der immer offener zur Schau gestellten rechten politischen Gesinnung des Milliardärs. Viele sehen Tesla-Fahrzeuge auch nicht mehr als normales Elektroauto, sondern auch als politisches Statement - und das bedeutet, dass liberale und linke Trump-Gegner immer öfter einen weiten Bogen um das Fahrzeug machen.Tesla kann also durchaus positive PR gebrauchen und sucht diese im Shooter-Hit Fortnite: Denn wie berichtet hat der Autobauer eine Kooperation mit Fortnite gestartet, die das umstrittene Fahrzeug in den Shooter integriert. Doch wie PC Gamer schreibt, hat das eher keinen Werbeeffekt, sondern vielmehr eine ungewöhnliche Einheit unter Fortnite-Spielern.Denn sie haben "Jagdsaison" auf Cybertruck-Fahrer ausgerufen: Das bedeutet einen unausgesprochenen Waffenstillstand zwischen allen Spielern, bis ein etwaiger Tesla-Fan erledigt ist: "Es gibt eine unausgesprochene Regel unter vielen Spielern, dass sie alles stehen und liegen lassen, um einen Cybertruck-Benutzer zurück in die Lobby zu zwingen. es ist deine Bürgerpflicht, diesen Ehrenkodex einzuhalten", schreibt etwa @KaiuswithaK auf Twitter/X.Es gibt viele solcher Beiträge auf sozialen Medien, ob sich ein solcher Anti-Cybertruck-Waffenstillstand konsequent durchhalten lässt, ist aber dennoch fraglich. Dennoch zeigt das, dass eine solche Werbeaktion auch gehörig nach hinten losgehen kann.Abgesehen von diesen "Alle gegen Cybertruck"-Initiativen ist das Tesla-Fahrzeug auch ein konkreter Wettbewerbsnachteil im Vergleich zu den herkömmlichen Autos in Fortnite. Wie ein Redditor erläutert, liegt das vor allem an der Größe der Frontscheibe, da diese den Fahrer zu sehr exponiert und ihn zu einer (zu) leichten Zielscheibe macht.