Cybertruck in Fortnite: Selbst die Entwickler des Spiels sind dagegen

Das Auto von Tesla war schon immer ein Thema, an dem sich die Geister spalten. Man liebt es oder man hasst es. Bei der Spielerschaft von Fortnite scheint eher das letztere zuzutreffen. Selbst Mitarbeiter von Publisher Epic Games hätten den Cybertruck lieber nicht im Spiel.

1. Die Abstimmung mit dem Geldbeutel funktioniert und die Stimmung in den sozialen Medien ist ein greifbarer Faktor.

2. Unternehmen setzen sich aus vielen verschiedenen Menschen mit ihren eigenen, einzigartigen Meinungen zusammen.

3. Dieser Truck sieht verdammt albern aus und der CEO dieser Firma ist ein Stück Scheiße. Kyle Wynn

Seit heute ist der Cybertruck in Fortnite zu finden. Spieler des Battle-Royal-Shooters von Publisher Epic Games können das Fahrzeug als Belohnung für das Erledigen mehrerer Quests erhalten und dann damit im Computerspiel herumfahren. Auch in Rocket League, ebenfalls ein Spiel von Epic, lässt sich der Cybertruck als Fahrzeug nutzen. Dieser Umstand sorgt bei vielen Spielern nicht gerade für Begeisterung.So haben sich bereits Gruppen von Gamern über Reddit organisiert und einen "Ehrenkodex" formuliert: Sie wollen jeden, der das Auto von Tesla in einem der beiden Spiele verwendet, "zurück in die Lobby schicken". Das bedeutet nichts anderes, als dass der Cybertruck-Fahrer schnellstmöglich durch alle anderen Spieler eliminiert werden soll.Doch selbst einige Mitarbeiter von Epic äußern sich in eindeutiger Weise zu der Kollaboration zwischen dem Publisher und Elon Musks Firma. So hielt sich etwa Kyle Wynn, der Produzent von Fortnite Festival, nicht zurück und teilte seine Meinung über einen Post auf X unmissverständlich mit:Wie Metro berichtet ist ein Teil der Gaming-Community ist schon seit einiger Zeit nicht gut auf Elon Musk zu sprechen. So hatte sich der Tesla-CEO etwa in überheblicher Weise über die Leistung eines Elden-Ring-Spielers geäußert, der einen schwierigen Gegner im Spiel mit Morsezeichen als einzige Eingabemethode geschlagen hatte. Das sei "einfach", meinte Musk. Zudem brüstete er sich damit, selbst einer der besten Quake-Spieler gewesen zu sein, bis der tatsächlich beste Quake-Spieler der Welt mitteilte, Musk hätte zwar gespielt, sei aber "nicht besonders gut gewesen".Der Tesla Cybertruck ist seit seiner Vorstellung Ende 2019 durch Elon Musk ebenfalls etwas, an dem sich die Geister scheiden. Die einen sind wahre Fans des futuristisch anmutenden Gefährts. Die anderen sehen in dem kantigen, panzerähnlichen Wagen einfach nur das hässlichste und sinnloseste Auto überhaupt. Wie jetzt auch bei der Kontroverse um den Cybertruck in Fortnite, spielt dabei immer die Einstellung der Leute zur Person von Musk eine entscheidende Rolle.