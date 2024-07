iPhone 17 Slim: Teures Modell könnte nur eine einzelne Kamera haben

Angebliche Spezifikationen des iPhone 17 Slim sind durchgesickert. Analyst Ming-Chi Kuo berichtet über Apples Pläne für das schlanke Smartphone, dessen Bildschirm und die Kamera. Demnach hat man in Cupertino wohl vor, nur ein einzelnes Weitwinkelobjektiv zu verbauen.

Samsung / Apple

Etliche neue Leaks und Gerüchte

iPhone 17 Slim mit nur einer Kamera

Apple setzt weiter auf hauseigene Komponenten

Bildschirmgröße: 6,6-Zoll

Bildschirmauflösung 2740 x 1260 Pixel

Prozessor: A19-Chip

Dynamic Island, ähnlich wie bei den aktuellen iPhone-Modellen

Apple-eigener 5G-Chip anstelle von Qualcomm

Zusammenfassung iPhone 17 wird größtes Design-Update seit iPhone X erfahren

Neue Gerüchte zum iPhone 17 Slim von Analyst Ming-Chi Kuo

iPhone 17 Slim soll nur eine Kamera haben, Weitwinkel

Gehäuse des iPhone 17 ähnlich iPhone 15 Pro aus Titanium

iPhone 17 Slim mit 6,6-Zoll und 2740 x 1260 Pixeln

A19-Chip und Apple-eigener 5G-Chip statt Qualcomm in iPhone 17 Slim

Obwohl bisher nicht einmal das iPhone 16 von Apple auf dem Markt ist, hatte es in den letzten Tagen wieder vermehrt Informationen und Gerüchte zum iPhone 17 gegeben. Das neue Smartphone wird erst im Laufe des nächsten Jahres auf den Markt kommen. Allerdings soll Apple am größten Design-Update für das Telefon seit dem iPhone X arbeiten. Zuletzt gab es jedoch wohl einen Rückschlag bei diesen Plänen.Trotzdem hat der bekannte Analyst Ming-Chi Kuo (via Neowin ) jetzt Neuigkeiten zu berichten, was die Hardware des iPhone 17 angeht. Speziell geht es dabei um die geplante Slim-Version des Telefons.Kuo zufolge wird das iPhone 17 Slim lediglich über eine einzelne Kamera verfügen. Das Standard-Modell soll dagegen mit zwei und die Pro-Modelle mit drei Kameras ausgestattet sein. Zuletzt hieß es aus anderer Quelle, dass zumindest in einigen iPhone 17-Modellen eine mechanische Blende verbaut sein soll.Bei der Kamera der Slim-Variante soll es sich um ein Weitwinkelobjektiv handeln. Genauere Informationen wie etwa zur Auflösung liefert Kuo nicht. Das iPhone 17 Slim soll mit momentan vermuteten 1299 US-Dollar allerdings das teuerste Gerät im Lineup sein.Weiter wird berichtet, dass das Gehäuse des extra-dünnen Smartphones wie beim iPhone 15 Pro und Pro Max aus Titanium gefertigt sein soll. Allerdings mit einem niedrigeren Anteil des Metalls.Auch über den Bildschirm und das Innenleben des Smartphones konnte Kuo etwas mitteilen. Demnach könnte das iPhone 17 Slim die folgenden Spezifikationen besitzen:Viele Angaben von Kuo deuten in eine ähnliche Richtung wie die Informationen , die der bekannte Leaker Ice Universe am 21. Juli in einem Beitrag auf Weibo geteilt hatte. Beide Apple-Kenner hatten sich in der Vergangenheit regelmäßig als zuverlässige Quellen erweisen. Dennoch gibt es noch keine offiziellen Angaben von Apple.