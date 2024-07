Wahrheit über Emojis: 81 % nutzen sie, aber jeder Zweite ist verwirrt

😀, 🍆 oder einfach ❤️: Emojis sind aus der Kommunikation für viele Menschen nicht mehr wegzudenken. Das zeigt jetzt auch eine neue Umfrage: 81 Prozent benutzen sie, bei 56 Prozent sorgen sie aber auch mal für Verwirrung.

Microsoft

Auch mal verwirrend

Zusammenfassung Welt-Emoji-Tag ist am 17. Juli wegen des Kalender-Emojis

81% der Menschen nutzen Emojis in Textnachrichten, Mails und Chats

19% verwenden Emojis in jeder Nachricht, 31% in der Mehrzahl ihrer Nachrichten

29% setzen Emojis auch im beruflichen Kontext ein, 19% sogar mit Vorgesetzten

56% der Befragten erleben Verwirrung durch Emojis, bei 16-29-Jährigen sind es 73%

48% verzichten manchmal ganz auf Texte und kommunizieren nur mit Emojis

Seit 2014 ist am 17. Juli der Welt-Emoji-Tag. Der Grund: Das allgemein verbreitete Kalender-Emoji 📅 zeigt standardmäßig diesen Tag an - das geht wiederum auf die Vorstellung von iCal am 17. Juli 2002 zurück. Auch in diesem Jahr werden die kleinen bunten Bildchen unter anderem wieder auf der offiziellen Emoji-Day-Homepage gefeiert. Passend zum Feiertag hat Bitkom ermittelt, wie die Deutschen zu Smileys und Co. stehen.Wie aus der repräsentativen Umfrage hervorgeht, sind Emojis für 81 Prozent mittlerweile Bestandteil ihrer Kommunikation per Textnachricht, Mails und Chats - wenn auch in deutlich unterschiedlichem Ausmaß. Fast jeder Fünfte (19 Prozent) verwendet die bunten Symbole in jeder Nachricht, bei 31 Prozent kommen sie in der "Mehrzahl" der Nachrichten zum Einsatz. 24 Prozent geben an, sie in wenigen Nachrichten zu nutzen, nur 8 Prozent verwenden sie "äußerst selten bzw. kaum".Die Nutzung von Emojis beschränkt sich für viele dabei nicht auf private Nachrichten. 29 Prozent setzten diese auch im beruflichen Kontext ein, 19 Prozent sogar in der Kommunikation mit Vorgesetzten. Deutlich zurückhaltender sind die meisten bei Chats und Texten mit Dienstleistern und Unternehmen. Nur 12 Prozent verschönern diese Inhalte mit Emojis.Ebenfalls spannend: 43 Prozent der Frauen und sogar 51 Prozent der Männer geben an, sich durch den Emoji-Einsatz besser ausdrücken zu können. Dem steht eine weitere Statistik gegenüber: bei 56 Prozent der Befragten haben die Symbole schon einmal für "Verwirrungen in Konversationen" geführt - bei den 16- bis 29-Jährigen sind es sogar 73 Prozent, welche die Symbole nicht immer richtig zu deuten wissen.Auch eine weitere Statistik zeigt deutliche Unterschiede, wie Emojis verwendet und wahrgenommen werden. 48 Prozent geben an, häufiger ganz auf Texte zu verzichten und nur mit einem Emoji zu kommunizieren - wir kennen alle das 👍. Damit bringen sie aber wiederum 46 Prozent der Befragten gegen sich auf, die angeben, genervt von Nutzern zu sein, die lediglich per Emoji antworten.