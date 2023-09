Microsoft Teams: Emojis, Sticker und GIFs bekommen ein Menü

Aus drei mach eins: Das ist das Motto von Microsoft Teams hinsichtlich des Bereiches, in dem man jene Funktionen und Elemente findet, die den Arbeitsalltag in der Kommunikationssoftware auflockern. Denn Microsoft wird Emojis, Sticker und GIFs in ein Menü zusammenführen.

Auch im Büro sind Fun-Features nicht wegzudenken

Kommt im Oktober

Emojis, Sticker und animierte GIFs sind aus unserem Social-Media- und Kommunikationsalltag schon lange nicht wegzudenken und das bedeutet, dass diese Reaktionsmöglichkeiten auch in einer an sich "seriösen" Software wie Microsoft Teams nicht fehlen dürfen. Im Fall der Kommunikationssuite des Redmonder Konzerns war das eine nur bedingt freiwillige Ergänzung des Feature-Angebots.Denn Microsoft war eigentlich nicht ganz so überzeugt davon, dass diese Symbole und Kurzvideos einen Platz in einer solchen Software-Lösung haben und hat diese erst nach und nach eingeführt, man kann sicherlich auch durchaus von widerwillig sprechen. Das hatte zur Folge, dass alle drei Funktionalitäten einen eigenen Interface-Button bekommen haben - zu viele, wie man mittlerweile auch in Redmond meint.Das bedeutet nun, dass Microsoft den "Fun Picker", also den dafür vorgesehenen Bereich der Benutzeroberfläche vereinheitlichen will. In einem Eintrag in der Microsoft 365-Roadmap schreibt das Unternehmen (via Dr. Windows ): "Nutzer können jetzt alle ihre Emojis, GIFs und Sticker in einem kombinierten Picker finden. Stöbere und entdecke alle lustigen Dinge, die du brauchst, und zwar in einem einzigen Content-Hub."Das Feature ist derzeit noch in Entwicklung, die Veröffentlichung soll dann im Oktober erfolgen. Ab diesem Zeitpunkt wird es also für diese Elemente ein einziges Menü mit einzelnen (Unter-)Tabs geben. Diese überarbeitete Funktionalität soll für Windows-Desktops sowie Macs kommen.