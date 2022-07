Social Media: Emojis für alle Gelegenheiten

31 neue Emojis werden im kommenden Jahr zum stetig wachsenden Bestand der verfügbaren Piktogramme hinzugefügt. Die Gesamtgröße der Emoji-Bibliothek beträgt dann rund 3500 Emojis. Neu dabei ist zum Beispiel eine abweisende Handgestik, das bereits existierende Herz in hellblau, grau und rosa sowie verschiedene Tierarten und Gemüsesorten. Hierzulande verwenden einer Bitkom-Umfrage zufolge 74 Prozent der Messenger-Nutzer Emojis - ein Viertel von ihnen sogar in jeder Nachricht.



Wie viele und vor allem welche Emojis letzten Endes auf unseren Smartphones und in sozialen Netzwerken erscheinen, entscheidet das Unicode Consortium seit 1995. Bei diesem können das ganze Jahr über Vorschläge für neue Emojis eingereicht werden. Um in die Unicode Bibliothek aufgenommen zu werden, muss das Emoji in den gängigen Formaten gut zu erkennen sein und eine breite Masse ansprechen, zudem darf das Emoji nicht obsolet werden, indem es durch andere ersetzt werden kann.