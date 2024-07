Geheimnisse von Valve: Geleakte Dokumente erlauben seltenen Einblick

Valve ist ein Privatunternehmen, Einblicke in das Innere der Steam-Macher daher eine echte Seltenheit. Jetzt erlaubten Gerichtsdokumente einen einzigartigen Blick hinter die Kulissen und verraten spannende Details zu Finanzen und Personal über die letzten 20 Jahre.

Steam ist eine kleine Truppe

Zusammenfassung Gerichtsdokumente bieten seltene Einblicke in Valves Struktur

Valve bleibt mit weniger als 400 Mitarbeitern erstaunlich schlank

Spielentwicklung bei Valve beschäftigt etwa 200 Mitarbeiter - 2021 192 Mio. Lohn

In der Steam-Abteilung sind aktuell 79 Mitarbeiter tätig - Lohn 2021 rund 76 Mio.

Die Hardware-Division beschäftigt 41 Mitarbeiter - zuletzt 17 Mio. Lohn

Verwaltung mit 35 Mitarbeitern - Löhne von 158 Mio. 2021

Jedem PC-Spieler auf dieser Welt ist Steam ein Begriff. Valve dominiert den Markt für digitale Spielverkäufe mit seiner Plattform unangefochten seit 2003. Mit Spielen wie Dota, Portal, Half-Life, Team Fortress, Left 4 Dead und Co. gehört man auch noch zu den erfolgreichsten Entwicklern und Publishern auf diesem Planeten. Dann hat man doch sicher tausende Mitarbeiter? Gerichtsdokumente zeigen: Valve ist gemessen an seinem Erfolg immer erstaunlich schlank geblieben.Der seltene Einblick hinter die Kulissen wird durch eine Kartellrechtsklage möglich, in dessen Rahmen der SteamDB-Betreiber Pavel Djundik öffentlich einsehbare Gerichtsdokumente entdeckt hat - The Verge hat die Zahlen weiter aufbereitet. Demnach hat Valve über seine vier Abteilungen hinweg - Verwaltung, Spielentwicklung, Steam und der erst 2011 gegründeten Hardware-Division - nie die Grenze von 400 festen Mitarbeiter überschritten. Es ist nicht bekannt, in welchem Umfang das Unternehmen externe Dienstleister beschäftigt.Bei der Bedeutung, die Steam für den PC-Markt hat, könnte man auch hier von einem großen Team ausgehen. Die Dokumente zeigen, dass in dem Team rund um die Vertriebsplattform nie mehr als 142 Mitarbeiter direkt bei Valve beschäftigt waren. Diese Zahl ist seit dem 2015 sogar wieder deutlich gesunken, aktuell arbeiten demnach 79 Mitarbeiter an Steam. 2021 wurde in der Abteilung rund 76 Millionen Dollar Brutto-Lohn ausbezahlt.Für Spielentwicklung sind in dem Unternehmen seit 2010 demnach rund 200 Angestellte verantwortlich, allerdings gehen hier die Ausgaben für Gehälter nach einem Höchstpunkt von 221 Millionen im Jahr 2017 auf 192 Millionen im Jahr 2021 zurück. Auf die Hardware-Abteilung entfallen demnach rund 41 Mitarbeiter, die 2021 17 Millionen Dollar verdient haben. Bleiben noch 35 Mitarbeiter in der Verwaltung, die 2021 fast 158 Millionen Dollar Bruttolohn überwiesen bekommen haben.