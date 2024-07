Warum über 600 Euro für ein leistungsstarkes Tablet zahlen? Diese Frage muss man sich angesichts des heute von OnePlus vorgestellten OnePlus Pad 2 durchaus stellen, denn für knapp 500 Euro bietet die Oppo-Tochter eine High-End-Plattform und gibt zum Start auch noch ein Tastatur-Cover dazu.

Startangebot lockt mit niedrigem Bundle-Preis

Zusammenfassung OnePlus Pad 2 für 500 Euro mit High-End-Spezifikationen angekündigt

12,1 Zoll 2K-LCD-Display, maximale Helligkeit bis zu 900 Candela

Ausgestattet mit Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 und 12 GB RAM

256 GB Speicher, jedoch ohne Möglichkeit zur Erweiterung per MicroSD

Unterstützt bis zu 144 Hertz Bildwiederholrate und OnePlus-eigenen Stylus

Sechs Lautsprecher, Kameras vorn und hinten, WiFi 7 und Bluetooth 5.4

37 Wh Akku, 584 Gramm schweres Aluminiumgehäuse, 6,45 mm dünn

Das OnePlus Pad 2 ist ein neues Android-Tablet , bei dem der Hersteller im Grunde versucht, zu seiner vor einigen Jahren typischen Taktik zurückzukehren, möglichst attraktive Hardware zu einem überraschend niedrigen Preis zu bieten. Wo sonst bekommt man ein 12,1-Zoll-Tablet mit 2K-Display, High-End-CPU und viel Speicher für 500 Euro? Weder bei Samsung noch bei Apple.Entsprechend gut lesen sich zunächst die Versprechungen des Herstellers rund um das OnePlus Pad 2. Das Gerät basiert auf dem aktuellen Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 , also dem bis zu 3,36 Gigahertz schnellen aktuellen Top-SoC des US-Chiplieferanten, der hier unter Android 14 mehr als genügend Leistung liefern dürfte. Einen Beitrag dazu leistet auch der mit 12 Gigabyte üppig dimensionierte Arbeitsspeicher, dem OnePlus 256 GB Festspeicher zur Seite stellt. Leider gibt es hier keinen MicroSD-Kartenslot für die Speichererweiterung.Im Mittelpunkt des Geschehens steht das 12,1 Zoll (30,73 cm) große Display. Bei diesem handelt es sich nicht um ein OLED-Panel, wie es bei Samsung und Apple inzwischen üblich ist. Stattdessen setzt OnePlus weiter auf ein LCD, das jedoch mit 600 Candela maximaler Helligkeit (bis zu 900 Candela im High-Brightness-Modus) sehr stark leuchten kann.Die Auflösung des Displays wird mit 3000 x 2120 Pixeln angenehm hoch ausfallen und es sind bis zu 144 Hertz maximale Bildwiederholrate möglich, um zum Beispiel in Spielen eine flüssige Darstellung zu gewährleisten. Wie schon zuvor wird auch der OnePlus-eigene Stylus für handschriftliche Eingaben unterstützt, wobei dieser aus dem Zubehörprogramm zusätzlich erworben werden muss.Zur weiteren Ausstattung gehören sechs integrierte Lautsprecher und eine 13-Megapixel-Kamera mit f/2.2-Blende auf der Rückseite sowie eine Frontkamera mit f/2.0-Blende und 8-Megapixel-Sensor für Videotelefonate und Selbstporträts. Gefunkt wird per WiFi 7 und Bluetooth 5.4, sodass man in dieser Hinsicht absolut auf dem neuesten Stand der Technik ist. Wer das OnePlus Pad 2 als mobile Schreibmaschine nutzen will, muss ohne 5G-Support auskommen, diesen "spart" sich der Hersteller tatsächlich.Eigentlich wären die Voraussetzungen dafür gut, denn mit 37 Wattstunden bzw. 9510mAh hat das OnePlus Pad 2 einen angenehm großen Akku. Das Gesamtpaket steckt in einem 584 Gramm leichten und nur 6,45 Millimeter dünnen Gehäuse, das zum Großteil aus relativ stabilem Aluminium gefertigt wird. Wer sich für das OnePlus Pad 2 interessiert, sollte es sich wohl eher rasch überlegen, denn zum Marktstart lockt man mit einem augenscheinlich ausgezeichneten Angebot.So gibt es für Vorbesteller des OnePlus Pad 2, die das in 16 Tagen offiziell verfügbare neue Tablet schon jetzt ordern , neben einem 80-Watt-Netzteil auch noch das OnePlus Smart Keyboard Tastatur-Cover oder den OnePlus Stylo 2 Eingabestift dazu. Anzumerken ist, dass man nur das Cover oder den Stylus gratis dazu erhalten kann - nicht beide Produkte.