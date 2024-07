OnePlus Nord 4: Metall-Smartphone mit viel Speicher für wenig Geld

Die Oppo-Tochter OnePlus bringt mit dem OnePlus Nord 4 jetzt ein Smartphone auf den Markt, dessen Design mit seinem großflächig aus Metall gefertigten Gehäuse wohl eher in den 2010er-Jahren zu verorten wäre. Gerade darin liegt aber wohl der Reiz.

OnePlus

OnePlus bringt Design-Konzept zurück

Snapdragon 7+ Gen 3 von Qualcomm an Bord

Zusammenfassung OnePlus Nord 4 zeichnet sich durch ein Metallgehäuse aus

Display ist ein 6,74 Zoll AMOLED mit bis zu 120 Hz

Snapdragon 7+ Gen 3 Chip treibt das Gerät an

Hauptkamera mit 50 MP von Sony, zusätzlich 8 MP Ultraweitwinkel

5500mAh-Akku unterstützt 100-Watt-Schnellladen

Android 14 ist als Betriebssystem vorinstalliert

Preis startet bei 499 Euro für das Basismodell

Das OnePlus Nord 4 will vor allem durch sein Design beeindrucken. Das Gerät hat Gehäuse, bei dem nicht nur der Rahmen, sondern auch der Großteil der Rückseite aus Metall gefertigt ist. Wer ein Google Pixel 2 sein Eigen nannte, dürfte sich stark an das frühere Flaggschiff-Smartphone erinnert fühlen. Neben dem grauen Modell plant OnePlus aber auch noch Versionen mit einem silbernen, schraffierten Design und einer Art Farbverlauf von Grün nach Silbergrau.Auf der Front bekommen wir es mit einem 6,74 Zoll (17,12 cm) großen AMOLED-Display zu tun, das mit 2772 x 1240 Pixeln sehr hoch auflöst und bei Bedarf mit bis zu 120 Hertz Bildwiederholrate und einer maximalen Helligkeit von bis zu 1100 Candela arbeiten kann. Das Panel deckt rund 93,5 Prozent der Vorderseite des Nord 4 ab und ist, soweit auf den ersten Promo-Bildern erkennbar, vollkommen flach gehalten.Unter der Haube tut mit dem Snapdragon 7+ Gen 3 ein bis zu 2,8 Gigahertz schnelles SoC mit Octacore-CPU und einer Qualcomm Adreno 732 GPU. Zusammen mit 12 oder 16 Gigabyte Arbeitsspeicher sowie 256 (UFS 3.1) oder 512 Gigabyte (UFS 4.0) Flashspeicher kann sich die Hardware-Basis durchaus sehen lassen.Bei den Kameras setzt man auf eine Kombination aus einem Sony LYT-600 Hauptsensor mit 50 Megapixeln, der mittels Phase Detection Autofokus und Hardware-Bildstabilisator mit einer F/1.8-Blende für gute Fotos sorgen soll. Zusätzlich ist auch noch ein Sony IMX355 Kamerasensor mit acht Megapixeln dabei, der für Ultraweitwinkelaufnahmen dient. Auf die sinnfreien Makrokameras anderer Smartphones verzichtet OnePlus hier erstaunlicherweise. Auf der Front sitzt eine 16-Megapixel-Kamera mit F/2.4-Blende.Der 5500mAh-Akku kann per 100-Watt-Netzteil dank OnePlus' SuperVOOC-Technik rasch geladen werden. Weiterhin werden zwei Stereolautsprecher, Support für Bluetooth 5.4 und NFC sowie WiFi 6 geboten. Der Fingerabdruckleser sitzt hier unter der Display-Oberfläche. Es gibt zwei Dual-SIM-Slots im Nano-Format und 5G-Support.Als Betriebssystem läuft auf dem OnePlus Nord 4 Android 14 . Obwohl es sich um eine Art Mittelklasse-Smartphone handelt, will OnePlus über die nächsten vier Jahre neue Versionen von Android für das Gerät liefern. Neue Software-Updates bezüglich Sicherheit sollen hingegen über sechs Jahre angeboten werden. Im Grunde erhält das Gerät somit längere Unterstützung als die aktuellen Flaggschiff-Smartphones der Marke.Die Basisversion des OnePlus Nord 4 kostet 499 Euro, wobei darin 12 GB RAM und ein 256 GB großer UFS-3.1-Flash-Speicher enthalten sind. Für 599 Euro bekommt man die Version mit 16 GB RAM und 512 GB schnellerem UFS-4.0-Speicher. Zum Launch könnte es eine Art Sonderaktion geben, bei der das Gerät für 549 Euro angeboten wird.