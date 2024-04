Die vom früheren OnePlus-Chef Pete Lau gegründete Marke Nothing will in der nächsten Woche gleich zwei neue Paar Bluetooth-Kopfhörer für die In-Ear-Verwendung vorstellen. Dank eines Leaks liegen schon jetzt offizielle Bilder und einige technische Daten vor.

Nothing

Zwei Varianten zu unterschiedlichen Preisen

ANC reduziert Umgebungsgeräusche um bis zu 45 dB

Zusammenfassung Nothing bringt neue Bluetooth-In-Ear-Kopfhörer

Vorstellung der Modelle Nothing Ear und Ear (a)

Transparentes Design mit Gummiaufsatz für Verschluss

Beide Varianten mit aktiver Geräuschunterdrückung

Nothing Ear: 150 Euro, bis zu 33 Stunden Laufzeit (mit Case)

Nothing Ear (a): 100 Euro, bis zu 38 Stunden Laufzeit (mit Case)

IP54-Zertifizierung gegen Schweiß und Spritzwasser

Nothing selbst hatte bereits angekündigt, dass man die Nothing Ear und Nothing Ear (a) präsentieren will. Die Namensgebung orientiert sich laut den veröffentlichten Informationen von Android Headlines offenbar an dem, was wir von Googles Pixel-Serie von Smartphones gewohnt sind, wobei neben der "normalen" Ausgabe der neuen Wireless-Earbuds auch noch eine günstigere Variante mit dem Namenszusatz "a" auf den Markt kommen soll.Optisch sind die neuen Kopfhörer auf den ersten Blick nur schwer zu unterscheiden. Schaut man aber genauer hin, werden einige Unterschiede im Detail offensichtlich, die auf eine unterschiedliche Ausstattung hindeuten. In beiden Fällen handelt es sich um drahtlose In-Ear-Kopfhörer mit einem auf transparent getrimmten Gehäuse, die mit einem Gummiaufsatz den Gehörgang komplett verschließen sollen.Dadurch wird eine gewisse Abgrenzung gegenüber Umgebungsgeräuschen und eine bessere Basswiedergabe erzielt. Sowohl die rund 150 Euro teuren Nothing Ear als auch die mit 100 Euro etwas günstigeren Nothing Ear (a) verfügen aber über eine aktive Geräuschunterdrückung. Das Active Noise Cancelling (ANC) soll Umgebungslärm um bis zu 45 Dezibel reduzieren können und so ein angenehmeres Hörerlebnis bieten.Dies erreicht man durch die Verwendung von mehreren Mikrofonen. Was die Laufzeit angeht, so ist von jeweils nur 10 Minuten Ladezeit für 10 Stunden Hörvergnügen die Rede, wobei dies wohl auf das Transport-Case bezogen ist. Die Nothing Ear sollen bei abgeschalteter ANC bis zu 7,5 Stunden genutzt werden können. Das Ladecase verlängert die Laufzeit hier auf bis zu 33 Stunden.Bei den Nothing Ear (a) wird die Laufzeit bei abgeschalteter ANC bis zu acht Stunden betragen und in Verbindung mit dem Nachladen per Case bis zu 38 Stunden. Die neuen ANC-fähigen Bluetooth-Earbuds von Nothing sind in beiden Varianten nach IP54 zertifiziert. Sie sind also nicht wasserdicht, dürften aber Schweiß und Spritzwasser aushalten.Die Nothing Ear sind in den Farben Schwarz und Weiß geplant, während die Nothing Ear (a) zusätzlich auch noch in Gelb auf den Markt kommen werden. die offizielle Vorstellung ist für den 18. April angesetzt.