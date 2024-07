Disney gehackt: 1,1 TB unveröffentlichte Projekte und Spiele geleakt

Zum Start des vergangenen Wochenendes hat eine Hacker-Gruppe erbeutete interne Dokumente von Disney ins Netz gestellt. Darunter sind neben E-Mails und Chats auch Materialien zu bisher unbekannten Projekten. Der Konzern hat den Vorfall mittlerweile betätigt.

Disney

Riesiger Leak taucht im Darknet auf

Leaks zu unveröffentlichten Projekten

Hacker sehen sich im Recht

Zusammenfassung Disney wurde Opfer eines Hackerangriffs

Datenpaket von 1,1 TB im Darknet aufgetaucht

Hacker erlangten Zugang über Disneys Slack-Messenger

Inhalt von beinahe 10.000 Slack-Kanälen von Disney geleakt

Leak umfasst unveröffentlichte Projekte mit Epic Games und zu Alien

Hacker-Gruppe NullBulge verantwortlich

Disney bestätigt Leak und untersucht den Vorfall

Insgesamt 1,1 Terabyte ist das Datenpaket groß, das am vergangenen Freitag zum ersten Mal in einem Forum im Darknet auftauchte. In dem dazugehörigen Post heißt es: "Gestern haben wir eine kleine Datenbank geleakt. Jetzt fahren wir die großen Geschütze auf. [...] Viel Spaß beim Stöbern. Da steckt wirklich viel drin."Nach Angaben der Hacker hätten sie über einen Mitarbeiter Zugriff auf Disneys internen Slack-Messenger erhalten. Laut einem Post auf X von Pirat_Nation habe der Angestellte eine Datei von der Webseite Modland heruntergeladen. Möglicherweise mittels Session Hijacking könnten die Hacker dann mithilfe der entsprechenden Cookies in den Messengerdienst eingedrungen sein. Das legt eine E-Mail der Angreifer nahe, die CNN mittlerweile vorliegt.Das Datenpaket enthält alle Nachrichten und Dateien aus angeblich beinahe 10.000 Slack-Kanälen. Noch ist der genaue Inhalt des Leaks nicht bekannt. Allerdings sollen laut Eurogamer bisher unveröffentlichte Kooperations-Projekte von Disney mit Spielepublisher Epic Games zu dessen Spiel Fortnite enthalten sein. Auch Details zu einem unveröffentlichten Spiel aus dem Alien-Universum, das der Nachfolger des 2021 erschienenen Aliens Fireteam Elite sein soll, wurden wohl schon gefunden.Verantwortlich für den Angriff sind Mitglieder der Hacker-Gruppe NullBulge, die sich selbst als Hacktivisten bezeichnen. Eigenen Angaben zufolge kämpfen sie für die Rechte von Künstlern und für deren angemessene Bezahlung, insbesondere im Zeitalter von künstlicher Intelligenz . "Disney war unser Ziel aufgrund der Art und Weise, wie das Unternehmen mit Künstlerverträgen umgeht, seiner Herangehensweise an KI und seiner ziemlich eklatanten Missachtung des Verbrauchers", so NullBulge.Disney hat mittlerweile den Leak bestätigt. Einem Sprecher zufolge leitet das Unternehmen gerade eine Untersuchung des Vorfalls ein.