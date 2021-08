Aliens Fireteam Elite - Der Survival-Koop-Shooter im Launch-Trailer

Mit Aliens: Fireteam Elite ist ab sofort ein neuer Koop-Shooter erhältlich, der im legendären Alien-Universum angesiedelt ist. Als Feuerteam ziehen Spieler wahlweise allein oder mit Freunden in den Kampf gegen die gefährlichen Xenomorph.Pünktlich zum Start hat Focus Home Interactive einen atmosphärischen Launch-Trailer veröffentlicht. Wie dieser zeigt, erkunden Spieler als Colonial Marines gemeinsam in der Third-Person-Perspektive die von den Xenomorph überrannte UAS Endeavor. Insgesamt umfasst das Spiel hierbei vier verschiedene Kampagnen, die Rahmenhandlung ist 23 Jahre nach der originalen Film-Trilogie angesiedelt. Wer möchte, kann sich im Koop mit zwei Freunden zusammenschließen oder sich von KI-Helfern begleiten lassen.Im Spiel sind neben elf unterschiedlichen Xenomorph-Rassen auch höchst gefährliche Weyland-Yutani-Synths anzutreffen, Spieler können aus fünf unterschiedlichen Klassen wählen und mehr als dreißig Waffen mit über 70 Modifikationen nutzen. Aliens: Fireteam Elite ist für den PC, die PlayStation 4 Xbox One und Xbox Series X/S verfügbar.