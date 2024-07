Samsung arbeitet am nächsten Update seiner Be­nut­zer­ober­flä­che für Galaxy-Smartphones und Tablets. Mit der Einführung der One UI 7 kommen auf Nutzer wohl große Ver­än­de­run­gen am System zu. Das betrifft, einem frischen Leak zu­fol­ge, be­son­ders das Design.

Große Veränderungen an der Benutzeroberfläche

Neue Icons für Samsung-Apps

Android 15 als Grundlage

Baldige Veröffentlichung möglich

Samsung Galaxy Z Flip & Fold 6 Jetzt bei Media Markt vorbestellen

Zum Angebot

Zusammenfassung Samsung arbeitet an One UI 7 für Galaxy Geräte

Größte Designänderungen jemals bei One UI 7 erwartet

Neue Icons für Systemanwendungen geplant

Nutzer sollen Icons nach Wunsch anpassen können

One UI 7 basiert auf Android 15

Vorstellung von One UI 7 am 3. Oktober möglich

Wie der bekannte Leaker IceUniverse über einen Post auf X jetzt mitgeteilt hat, arbeitet Samsung an einem großen Re-Design seiner One UI. Mit der Veröffentlichung der siebten Version der Benutzeroberfläche sollen demnach die wahrscheinlich "größten Veränderungen in der Geschichte" kommen.Wie es heißt, sollen im Rahmen einer grundlegenden Überarbeitung auch die Icons für Systemanwendungen wie die der Kamera oder der Einstellungen neu gestaltet werden. Laut Neowin könnte Samsung zudem eine Möglichkeit für seine Kunden einführen, die Icons ganz nach ihren Wünschen zu gestalten. Apple hatte auf der WWDC erst kürzlich ein ähnliches Feature für iOS 18 vorgestellt. Damit sind Anwender in der Lage, die Farben der App-Symbole frei anzupassen . Um Icons auf Samsung-Geräten zu verändern, sind Nutzer bisher auf zusätzliche Programme angewiesen.One UI 7 wird auf Android 15 basieren. Das neue Betriebssystem für mobile Geräte wird Google wohl bei der Präsentation seiner neuen Pixel-9-Modelle am 13. August vorstellen. Das Update kommt mir einer Menge Neuerungen wie etwa Sperrbildschirm-Widgets Laden über NFC , einem integrierten Diagnose-Tool und einem verbesserten Querformat für den Sperr- und Startbildschirm. Auch die Privatsphäre der Nutzer soll durch die Einführung von sogenannten Private Spaces besser geschützt werden. Zudem wird das Versenden von Nachrichten auch ohne Mobilfunkempfang über Satellit möglich sein.Samsung hat bereits mit den ersten Tests der One UI 7 begonnen. Sam Mobile geht davon aus, dass die neue Version der Benutzeroberfläche bereits am 3. Oktober auf der Samsung Developer Conference 2024 offiziell vorgestellt wird. Der Termin läge damit nicht einmal ein Jahr nach dem Rollout der One UI 6.1.Mit diesem letzten Update kamen erst vor ein paar Monaten etliche neue Funktionen auf viele Galaxy-Smartphones von Samsung. Vor allem KI-gestützte Anwendungen wie Circle to Search, mit dem Nutzer durch das Einkreisen von Gegenständen auf dem Display eine Google-Suche starten können, oder der Live-Übersetzer, der während eines Telefonats fremde Sprachen in Echtzeit übersetzt, gehörten für viele Galaxy-Besitzer zu den Highlights.