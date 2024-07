PlayStation: Nehmen die Konsolen ihren Besitzern bald das Spielen ab?

Sony arbeitet offenbar an einer KI-Funktion für seine Konsolen. Die soll für deren Besitzer das Spielen kniffliger oder langweiliger Passagen in PlayStation-Titeln übernehmen. Der Spielstil der Person wird dabei so gut wie möglich imitiert.

Sony möchte Spielern unnötigen Frust ersparen

System ahmt den Spieler nach

Funktion mit ähnlichem Zweck bereits vorhanden

Zusammenfassung Sony plant eine Funktion für automatisches Spielen auf PlayStation

Funktion nimmt Spielern schwierige Passagen und Grind ab

Automatischer Modus ahmt den Spielstil des Nutzers nach

Nach Abschluss der Aufgaben erhält der Spieler eine Mitteilung

Möglicher Einsatz auch in Multiplayer-Spielen

Unterstützung durch eine KI, die Entscheidungen trifft

Unklar, wann und ob die Funktion eingeführt wird

Jeder Videospiel-Fan kennt es: manchmal kommt man an einer besonders kniffligen Stelle einfach nicht weiter. Sei es aufgrund eines besonders harten Boss-Gegners, eines extra-schwierigen Rätsels oder weil man einfach nicht aufgepasst hat und sich jetzt nicht mehr daran erinnert, wo man eigentlich hin soll und was man zu erledigen hat.Um Frust in solchen Situationen zu vermeiden, hat Sony jetzt anscheinend vor, eine Funktion auf seine Konsolen zu bringen, bei der die PlayStation seinem Besitzer das Spielen komplett abnimmt. Die japanische Firma bezeichnet das Ganze in einem Patentantrag momentan noch etwas sperrig als "Verfahren und System zum automatischen Spielen von Teilen eines Videospiels".Außer beim Meistern von schwierigen Passagen zu helfen, könnte die Funktion den Spielern laut Sony auch monotonen und langweiligen Grind abnehmen. Dabei soll der Spielstil des jeweiligen Nutzers nachgeahmt werden, sodass die Ergebnisse möglichst nah an denen sind, die der Spieler selbst erzielen würde.Sind die zähen Aufgaben abgeschlossen, bekommt der Spieler eine Mitteilung auf seinem Bildschirm und kann den Controller wieder selbst in die Hand nehmen.Zudem könnte die Funktion in Multiplayer-Spielen zum Einsatz kommen. So ließen sich damit Situationen vermeiden, in denen Spielergruppen durch die Abwesenheit eines ihrer Mitglieder Nachteile zu befürchten haben. Das System würde für den abwesenden Mitstreiter dann automatisch weiterspielen.Natürlich steckt unter der Haube dieses Verfahrens eine KI, die alle nötigen Entscheidungen fällt. Mit welchen Daten Sony das Modell trainieren will, ist aber noch unklar. Ebenso, ob und wann die Funktion kommt.Das "Verfahren und System zum automatischen Spielen von Teilen eines Videospiels" wäre eine konsequente Weiterentwicklung der erst kürzlich veröffentlichten neuen Funktion namens Community Game Help. Mit ihr können sich Besitzer einer PlayStation, die an einer Stelle im Spiel nicht weiterwissen, kurze Videoclips davon vorspielen lassen, wie andere Spieler die entsprechende Herausforderung meistern.