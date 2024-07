PlayStation 5 Pro: Neue Leaks liefern Hinweise auf Leistung & Launch

Manchmal sind Entwickler unvorsichtig und verraten Dinge, die sie eigentlich noch geheim halten sollten. So geschehen jetzt bei dem Sci-Fi-Spiel No Man's Sky, in dem Hinweise auf die PlayStation 5 Pro entdeckt wurden. Und dann wird auch über das Startdatum erneut gemunkelt.

Insider Gaming

Neue Details zur Performance der PS5 Pro

Ein neues Datum im Umlauf

Trotz vieler Gerüchte konnte Sony die meisten Details zur PlayStation 5 Pro bisher geheim halten. Schon länger wird aber für den Nachfolger der PlayStation 5 von inoffiziellen Quellen der interne Projektname "Trinity" ins Spiel gebracht. Jetzt sind in den Tiefen der Grafikeinstellungen des Spiels No Man's Sky Nutzern Seetings ins Auge gefallen, die mit diesem Namen markiert sind.Wie unter anderem auf X zu lesen ist, sind findigen Nutzern unter den Voreinstellungen für die Grafik Konfigurationsdateien aufgefallen, die sich auf die untere Grenze der dynamischen Auflösung des Spiels beziehen - also einen direkten Hinweis auf die Leistung liefern. Bei der aktuellen PlayStation 5 liegt die Mindestauflösung bei 1.296p, die Ps5 Pro "Trinity" kommt demnach auf 1.728p, das sind 77,77 Prozent mehr Pixel.Allerdings fällt hier auch auf, dass sich zwischen den beiden Systemen beim Rest der Einstellungen kaum Unterschiede zeigen. Einzig für die Wasserqualität scheint eine höhere Detailstufe gewählt.Und dann gibt es auch noch neue Gerüchte zu einem möglichen Startdatum der PlayStation 5 Pro. Vor wenigen Tagen hatten wir darüber berichtet , dass Insider Zweifel an einem Start in diesem Jahr hegen und die PS5 Pro erst für 2025 erwarten. Genau dieser Insider meldet sich jetzt aber mit einer Klarstellung zurück.Wie Tom Henderson auf Inside Gaming schreibt, fehlen Sony wie ursprünglich berichtet aktuell noch Systemseller für die Pro-Konsole. Allerdings würden aktuell alle Dokumente, die ihm vorliegen, weiter auf einen Start in diesem Jahr verweisen. "Nichts deutet darauf hin, dass die PS5 Pro verzögert oder gestrichen wurde", so Henderson. Er geht von einer Ankündigung im September aus.