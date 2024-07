Microsoft 365-Roadmap: Updates für Word, Excel und Teams kommen

In den vergangenen Tagen wurden wieder eine Reihe von interessanten Funktionen zur Microsoft 365 Roadmap hinzugefügt. Der Konzern arbeitet demnach unter anderem an einem Word-Update und an neuen Funktionen für Outlook.

Einige Updates starten schon im April

Excel-Update im Mai

Microsoft Teams Calls-App mit Update im Juni

Zusammenfassung Microsoft 365 erhält neue Funktionen laut Roadmap

Word-Update mit Copilot und Image Maker Designer geplant

Outlook und Word bekommen neue KI-gestützte Funktionen

Neue Tastaturkürzel für Outlook im Juni erwartet

Microsoft Teams Calls-App verbessert mit KI-Funktionen

Verfügbarkeit einiger Funktionen erst nach Testphasen klar

Integration der Bing-Suche in Word verbessert Nutzererfahrung

Einige der in der Roadmap beschriebenen Neuerungen werden allerdings nicht weltweit eingeführt, andere nicht gleich für alle Nutzer freigeschaltet - dazu gehören einige KI-Funktionen. Genaue Informationen zu der Verfügbarkeit wird es aber erst geben, wenn die eingeschränkte Testphase beendet ist.Laut dem Online-Magazin Neowin ist die Liste der Verbesserungen für Microsoft 365-Anwendungen aber auch so interessant, denn es gibt einiges zu entdecken, was auf jeden Fall für alle Nutzer starten wird.Für diejenigen, die Word verwenden, sieht es so aus, als ob es irgendwann im Juni mithilfe von Copilot Microsofts KI-generierten Image Maker Designer integrieren wird. In der Roadmap schreibt Microsoft:"Copilot in Word lässt sich jetzt in den Designer integrieren, um Sie bei der Suche nach dem perfekten Bild oder der Erstellung eines Banners zu unterstützen, das Ihr Dokument zum Leben erweckt." Designer wird für die Desktop-, Mac-, Web- und iOS-Versionen von Word verfügbar sein. Auf der Roadmap-Website gibt es noch keinen Eintrag, dass Designer auch für die Android-Word-App verfügbar sein wird, das dürfte aber nur eine Frage der Zeit sein.Eine weitere Copilot-bezogene Funktion, die bereits im April zu den Word-Plattformen hinzugefügt wird, ist die Integration der Bing-Suche : "Stellen Sie Copilot eine Frage im Word-Chat und Copilot generiert eine Antwort mithilfe der integrierten Bing-Suche. Dabei müssen Sie die App nicht einmal verlassen."Diese Funktion wird für die Desktop-, Mac- und Web-Editionen von Word verfügbar sein. Diese Versionen der Textverarbeitungsanwendung werden ebenfalls im April mit integrierten Copilot Graph-gestützten Suchfunktionen ausgestattet. Im Mai werden die Desktop- und Mac-Versionen von Word um eine weitere Copilot-Funktion erweitert: "Die Verwendung von Draft with Copilot in Word mit dem On-Canvas-Copilot-Menü, wenn ein Benutzer Text, eine Liste oder eine Tabelle auswählt, was neue Inhalte aus Copilot generiert und eine reichhaltigere, interaktivere Erfahrung bietet."Copilot wird auch Teil eines Web-Updates für Excel im Mai sein. Das Update bringt demnach zusätzliche Unterstützung für komplexe bedingte Formate, die über die grundlegenden oberen und unteren oder bedingten Operatoren hinausgehen.Im Juni wird das neue Outlook für Windows und das Web einige neue Tastaturkürzel für das Kopieren und Einfügen erhalten. Nutzer können dann E-Mails in Outlook mit den Tasten­kombinationen Strg+C und Strg+V kopieren und einfügen, um E-Mails schnell in den gewünschten Ordner zu übertragen, den Workflow zu optimieren und die Produktivität zu steigern.Schließlich wird die Microsoft Teams Calls-App im Juni für alle Plattformen weitere KI-Funktionen erhalten: "Die Anruf-App in Teams wird bald über KI-generierte Notizen und Aktionspunkte aus Ihren Anrufen verfügen, damit Sie Ihren Gesprächen Aufmerksamkeit schenken und Zeit bei der Koordination der nächsten Schritte sparen können. Intelligente Anrufzusammenfassungen werden sowohl für VoIP- als auch für PSTN-Anrufe funktionieren, und Zusammenfassungen werden aus Anrufen erstellt, für die die Transkription aktiviert wurde."