Microsoft 365: Neue Funktionen für die App - inklusive Copilot

Die Microsoft 365 App für Android und iOS bekommt einige neue Funktionen spendiert. Die sollen das produktive Arbeiten von unterwegs aus noch einfacher und komfortabler machen.

Microsoft

Microsoft 365 App mit neuen Funktionen

Copilot wird integriert

Microsoft Designer erleichtert Dokumentenerstellung

Weitere Neuerungen

Zusammenfassung Neue Microsoft 365 App-Funktionen vorgestellt

Copilot mit KI-Funktionen in Navigationsleiste integriert

Schnellerer Zugriff auf Word und Excel in App

Microsoft Designer jetzt auf Android, bald auf iOS

Testphase für Designer-Service ist aktuell kostenlos

Scannen und Übersetzen von Dokumenten in App möglich

Microsoft 365 App-Update bis Ende April für alle

Schon Anfang des Monats hatten wir über die neuen Pläne für Microsoft 365 informiert. Damals ging es vor allem um Teams und Outlook. Gestern hat das Unternehmen nun in einem Microsoft 365 Insider Blog-Beitrag die kommenden Funktionen in der App vorgestellt, die es erlauben, auch von unterwegs aus auf Dateien zuzugreifen, Dokumente zu erstellen und diese mit Kollegen zu teilen.Wenig überraschend steht auch bei diesem Update die KI im Vordergrund. So nimmt Microsofts Copilot nun auch in der Microsoft 365 App eine prominente Position ein. Der Assistent ist direkt über die Navigationsleiste am unteren Bildschirmrand zu erreichen. Anwender können ihn ab jetzt verwenden, um Dateien durchsuchen zu lassen, Bilder zu generieren und über die Chatfunktion Fragen zu stellen. Dabei nutzt Copilot die aktuellen OpenAI-Modelle GPT-4 und DALL·E 3.Auch das Anlegen neuer Dateien wurde überarbeitet. Anwendungen wie Word oder Excel finden sich jetzt schnell zugänglich auf dem überarbeiteten Erstellen-Bildschirm. Neu ist auch die Einbindung von Microsoft Designer auf Android-Geräten. Damit lassen sich schnell und einfach Designs für Dokumente erstellen. Auf iOS kommt der Designer erst in ungefähr einem Monat.Der Dienst befindet sich momentan in einer Testphase und ist daher für alle Nutzer noch kostenfrei verfügbar. Nach Ende der Testphase ist dann ein kostenpflichtiges Microsoft 365-Abo notwendig, um die Funktion weiterhin nutzen zu können.Außerdem lassen sich mit der Microsoft 365 App jetzt physische Dokumente schnell und einfach scannen. Aus den so gemachten PDF- oder Bild-Dateien lassen sich dann auch Texte extrahieren und direkt in andere Sprachen übersetzen. Zusätzlich können Dateien direkt in OneDrive gespeichert und durchsucht werden.Die neue Version der Microsoft 365 App soll bis spätestens Ende April für alle Nutzer verfügbar sein. Microsoft 365 gibt es auch in einer Online-Version und als herunterladbare Anwendung für den PC.