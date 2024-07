Beats Solo 4 Wireless: Bilder und Infos zu den neuen Apple-Kopfhörern

WinFuture Exklusiv

Apple bringt in Kürze die seit Jahren erste neue Ausgabe der On-Ear-Kopfhörer der Beats Solo-Serie auf den Markt. Die Beats Solo 4 Wireless werden sich äußerlich wenig vom Vor­gän­ger­mo­dell unterscheiden, ha­ben aber unter anderem Spatial Audio mit Er­ken­nung der Kopfposition.

Beats

UVP liegt wohl bei 229,95 Euro

Nach wie vor kein ANC

Die Beats Solo 4 Wireless Kopfhörer sind in Kürze zum Preis von 229,95 Euro in Europa zu haben. Vereinzelt dürften sie aber auch schon zum Marktstart teilweise günstiger zu haben sein. Es sind drei Farbvarianten geplant, die die Namen "Matte Black", "Slate Blue" und "Cloud Pink" tragen.In den Marketing-Materialien von Beats ist davon die Rede, dass die neuen Kopfhörer perfekt für den täglichen Einsatz geeignet sind und eine maximale Laufzeit von bis zu 50 Stunden bieten, was allerdings beim Vorgängermodell auch schon so war. Außerdem wird von Spatial Audio mit Dynamic Head Position Detection gesprochen, vorausgesetzt, man nutzt ein iOS-Gerät.Die Kopfhörer liefern verlustfreie Hi-Res Audio-Wiedergabe über USB-C oder einen 3,5-mm-Klinkenanschluss und können per Bluetooth sowohl mit iOS- als auch mit Android-Geräten verbunden werden. Apple hat am Innenleben gearbeitet und verspricht nun, dass man hier ein Redesign für "unglaublichen Sound" liefert.Unter anderem wurden die 40-mm-Treiber überarbeitet und die "Akustik neu ausbalanciert". Der Frequenzgang wurde angeblich ebenfalls verbessert und man will dafür gesorgt haben, dass neue, eigens entwickelte Transducer "elektronische Artefakte, Latenzen und Verzerrungen reduzieren", um so eine "außergewöhnliche Klarheit und Breite" des Klangs zu erzielen.Mit Custom Spatial Audio mit dynamischer Erkennung der Kopfposition auf Basis der Daten von eingebauten Beschleunigungsmessern und Gyroskope soll ein sehr immersives Sound-Erlebnis geboten werden können. Apple bzw. Beats wirbt auch wieder damit, dass die Solo4 Wireless besonders komfortabel zu tragen sein sollen, wobei das Gewicht leicht ansteigt und jetzt 217 statt zuvor 210 Gramm betragen soll.Wie zuvor bringen auch die neuen Beats Solo4 Wireless keine aktive Geräuschunterdrückung (Active Noise Cancelling, ANC) mit. Dennoch verfügen sie über mehrere digitale Beam-Forming-Mikrofone, um für Telefonie verwendet werden zu können.Apple verspricht eine Laufzeit von bis zu 50 Stunden. Durch eine Schnellladefunktion soll man innerhalb von nur 10 Minuten Ladezeit genug Energie nachladen können, um bis zu fünf Stunden Musikwiedergabe zu ermöglichen. Ist der Akku einmal komplett entleert und es steht keine Lademöglichkeit zur Verfügung, können die Beats Solo 4 Wireless per Klinkenkabel auch analog mit einer Audioquelle verbunden und somit ohne Akku verwendet werden.Apple liefert die Beats Solo4 Wireless mit einem 3,5-mm-Klinkenkabel und einem USB-C-auf-USB-C-Kabel aus. Ein Netzteil muss man natürlich separat erwerben, wobei dieses über einen USB-C-Anschluss verfügen muss.