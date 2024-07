Cybertruck: Offizieller Rückruf, weil Gaspedale stecken bleiben können

Es ist das wohl größte Horrorszenario vieler Autofahrer, nämlich jenes, dass das Gaspedal steckenbleibt und das Fahrzeug immer schneller wird. Bei Tesla ist das mehr als nur ein Albtraum, denn beim Cybertruck kann sich die Abdeckung des Gaspedals lösen.

Gaspedal des Cybertrucks kann sich lösen

"Seife" bei der Montage

Zusammenfassung Tesla Cybertruck hat ein Problem mit dem Gaspedal

Auslieferungen der Cybertrucks wurden temporär gestoppt

Teil des Gaspedals kann sich lösen und verklemmen

NHTSA fordert Rückruf aller Cybertrucks wegen Risikos

3878 Fahrzeuge müssen in die Werkstatt gebracht werden

Tesla-Service repariert Gaspedaleinheiten kostenlos

Montagefehler durch ungenehmigte Änderung verursacht

Es gab bereits in den vergangenen Tagen Berichte, dass Tesla die Auslieferungen seiner Cybertrucks temporär gestoppt hat. Als Grund wurde bereits zu diesem Zeitpunkt vermutet, dass das mit einem Problem mit dem Gaspedal des Pickups zusammenhängt. Denn laut Videos und Berichten von Besitzern eines Tesla Cybertrucks kann sich ein Teil bzw. der Aufsatz des Gaspedals lösen. Das führt im schlimmsten Fall dazu, dass sich dieses verklemmt, was zu einer unkontrollierbaren Beschleunigung führen kann.Das war eine wahrscheinliche, aber bislang nicht offiziell bestätigte Vermutung. Doch nun ist klar: Das ist tatsächlich ein signifikantes Problem. Denn die US-Verkehrsbehörde National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) hat einen offiziellen Rückruf veröffentlicht, laut dem alle Cybertrucks in die Werkstatt müssen."Ein eingeklemmtes Gaspedal kann dazu führen, dass das Fahrzeug ungewollt beschleunigt, was das Risiko eines Unfalls erhöht", schreibt die NHTSA im dazugehörigen Aufruf, dort werden 3878 Fahrzeuge als betroffen angeführt. "Der Tesla-Service wird die Gaspedaleinheit kostenlos ersetzen oder reparieren. Die Benachrichtigungsschreiben für die Besitzer werden voraussichtlich im Juni 2024 verschickt."Der Grund für dieses Problem ist eine "nicht genehmigte Änderung" bei der Montage, so der Rückruf. Dabei wurde "Schmiermittel (Seife) eingeführt, um die Montage des Pads am Gaspedal zu erleichtern". Das habe sich negativ auf den Halt ausgewirkt. Betroffen sind alle Fahrzeuge, die Tesla zwischen dem 13. November 2023 und 4. April 2024 ausgeliefert hat, also im Wesentlichen alle derzeit existierenden Cybertrucks.