Cybertruck-Auslieferungen gestoppt, wohl wegen steckenden Gaspedals

Gestern wurde bekannt, dass Tesla zahlreiche Angestellte entlässt, Grund dafür sind u. a. zuletzt schlechte Verkaufszahlen. Offenbar wird sich das auch nicht so schnell ändern, denn nun gibt es Probleme beim Cybertruck . Denn hier muss Tesla offenbar nachsitzen.

Tesla mit zahlreichen Problemen

Gaspedal bleibt stecken

Zusammenfassung Tesla entlässt Mitarbeiter aufgrund schlechter Verkaufszahlen

Cybertruck von Tesla weist mehrere Probleme auf

Berichte über Lenkungsausfall und Spaltmaß-Ungenauigkeiten

Produktionsproblem stoppt Auslieferung des Cybertrucks

Kunden berichten von defektem Gaspedal bei Cybertruck

Video zeigt, dass Gaspedal beim Cybertruck steckenbleiben kann

Tesla muss Produktion des Cybertrucks nachbessern

Tesla hat zuletzt schlechte, ja fast sogar katastrophale Verkaufszahlen bekannt geben müssen. Die Schuld suchte Firmenchef Elon Musk aber weitgehend woanders, darunter den Angriffen der Huthi-Milizen auf die internationale Schifffahrt sowie dem Brandanschlag auf einen Hochspannungsmast in der Nähe der Gigafactory in Grünheide bei Berlin. Doch das ist zweifellos nur ein Teil der Wahrheit, denn so manches Problem ist hausgemacht.Nun hakt es auch beim Cybertruck, dem großen Tesla-Hoffnungsträger am US-Markt. Denn hier gibt es von Anfang an Berichte über kleinere und größere Probleme, dazu zählen etwa Defekte wie einem plötzlichen Ausfall der Lenkung, der mit Hochspannungsproblemen im Kabelbaum zu tun haben dürfte - von kosmetischen Macken wie den mittlerweile berühmt-berüchtigten Ungenauigkeiten beim Spaltmaß ganz zu schweigen.Nun gibt es allerdings Berichte, dass ein Produktionsproblem dazu geführt hat, dass die Auslieferungen des Cybertrucks gestoppt wurden. Wie gleich mehrere Nutzer im Cybertruck Owners Club berichten, haben sie Nachrichten und Anrufe bekommen, dass sie ihr Fahrzeug weiterhin nicht in Empfang nehmen können.Der Grund dafür ist offenbar - das bestätigen gleich mehrere Kunden - ein Problem mit dem Gaspedal. Wie ein Nutzer auf TikTok in einem Video zeigt, löst sich dabei das Pedal bzw. ein Aufsatz, das kann zur Folge haben, dass das Pedal steckenbleibt. Er meint, dass das während der Fahrt passiert sei und der Cybertruck daraufhin auf 100-prozentiger Beschleunigung verblieb. Per Bremse ließ sich das zwar stoppen, man muss aber wohl nicht näher erklären, wie fatal so etwas enden könnte - vor allem auch für andere.Als Konsequenz muss Tesla offenbar nachbessern und hat derzeit die Auslieferungen gestoppt. Ob das eine allgemeine Pause ist oder nur bestimmte Fahrzeuge bzw. eine Charge betrifft, ist derzeit nicht bekannt.