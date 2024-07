BASF: Metallraffinerie für Batterie-Recycling nimmt Betrieb auf

Der Chemiekonzern BASF hat jetzt den Prototypen einer Metallraffinerie in Betrieb genommen, der geschredderte Alt-Batterien als Rohstoff­quel­le verwendet. Errichtet wurde die Anlage auf dem Gelände des BASF-Werkes im brandenburgischen Schwarzheide.

Wertvolle Metalle

Baustein für die Region

Das Recycling von Autobatterien steckt derzeit noch in den Kinderschuhen und die Zahl der Rückläufer hält sich auch noch in Grenzen. Daher nutzt der Konzern jetzt die Zeit, um mit dem Prototyp Erfahrungen zu sammeln und die Arbeit mit einer solchen Anlage zu optimieren."Der Einsatz dieser Technologie im größeren Maßstab zu einem späteren Zeitpunkt wird eine optimale Rückgewinnung von wertvollen Metallen wie Lithium, Nickel, Kobalt, Mangan und Kupfer ermöglichen", teilt das Unternehmen mit. Die Rückgewinnung dieser Metalle sieht man bei der BASF als von strategischer Bedeutung an, um die Versorgung der Batterieindustrie in der Region und darüber hinaus mit entsprechenden Materialien sicherstellen zu können.Die neue Prototyp-Metallraffinerie ist für die BASF ein weiterer Baustein im Aufbau des europaweit ersten gemeinsamen Zentrums für Batterie­material­produktion und Recycling in Schwarzheide. Sie ergänzt die bereits vorhandene Anlage für die Herstellung von Kathoden­materialien und die Batterie-Recyclinganlage zur Herstellung von schwarzer Masse, die später im Jahr in Betrieb genommen werden soll."Das Recycling von Batterien bietet angesichts des erwarteten schnellen Wachstums des Marktes für Elektrofahrzeuge einen wett­bewerbs­fähigen und nach­haltigen Zugang zu wichtigen Metallen", sagte Daniel Schönfelder, President des Unternehmens­bereichs Catalysts bei BASF. "Die von uns wieder­gewonnenen Metalle werden eine echte lokale Kreis­lauf­wirt­schaft für die Batterie-Wert­schöpfungs­kette möglich machen."Der Konzern spielt damit eine wichtige Rolle in der Industrie der Lausitz, die einen Strukturwandel weg von der Braunkohle vollzieht. Hier haben sich in den letzten Jahren diverse Unternehmen rund um die Batterieproduktion angesiedelt, sodass die Branche inzwischen zu einem der größten industriellen Arbeitgeber der Region gehört.