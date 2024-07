Boston Dynamics stellt Atlas-Nachfolger vor, er beherrscht neue Tricks

Diese Woche hat Boston Dynamics in einem Video seinen Roboter Atlas in Ruhestand geschickt und anfangs war nicht klar, ob man damit den Weg für einen Nachfolger freimacht oder solche Roboter aufgibt. Nun steht fest, dass ersteres zutrifft, denn der Nachfolger ist bereits da.

Atlas ist tot, lang lebe Atlas! Das ist aktuell das Motto bei Boston Dynamics. Denn dort hat man zunächst das Aus für den bisherigen Atlas-Roboter bekannt gegeben, und zwar mit einem Video, das nicht nur dessen Erfolge zeigte, sondern vor allem auch Pleiten, Pech und Pannen wie Ausrutscher.Das Robotik-Unternehmen, das seit Mitte 2021 dem koreanischen Autobauer Hyundai gehört, hat aber nur wenige Stunden nach der Veröffentlichung des Abschiedsvideos bereits den Nachfolger vorgestellt . Dieser heißt ebenfalls Atlas, sieht aber doch deutlich anders aus als sein Vorgänger - dabei sind Ähnlichkeiten zur Science-Fiction nicht zu übersehen, allen voran zur Netflix-Produktion Lost in Space.In einem Video zeigt man auch die Beweglichkeit des neuen Roboters: Dabei liegt Atlas auf dem "Bauch" und richtet sich auf, indem die Beine am Rumpf um 360 Grad gedreht werden und der Roboter sich, auf für den menschlichen Bewegungsapparat unnatürliche Weise, aufrichtet. Kopf und Torso können jeweils um (mindestens) 180 Grad gedreht werden, auch das hat einen tendenziell gruseligen, aber auch faszinierenden Effekt.In einem Blogbeitrag stellt Boston Dynamics die neue Version genauer vor: "In dieser Woche haben wir unseren hydraulischen Atlas in den Ruhestand geschickt und den nächsten Roboter vorgestellt - einen vollständig elektrischen Atlas-Roboter, der für reale Anwendungen entwickelt wurde."In der Mitteilung nennen die Macher allerdings nur wenige konkrete technische Details. So heißt es unter anderem, dass die elektrische Version von Atlas stärker sein und einen größeren Bewegungsbereich haben wird als alle vorherigen Generationen. Auch das Heben schwerer Objekte soll verbessert werden, hierfür sollen neue Greifervarianten erforscht werden. Insgesamt soll der neue Atlas auch zu einer Fallstudie werden, wie man derartige Roboter in der Praxis und Industrie einsetzen kann.