Investition in KI-Roboter? Microsoft soll Geld für Mensch-Ersatz geben

Microsoft und sein KI-Startup OpenAI sind möglicherweise kurz davor, viele Millionen Dollar in eine andere junge Firma zu stecken, die daran arbeitet, Menschen durch Roboter mit Künstlicher Intelligenz zu ersetzen. Die Roboter sollen sich wie Menschen bewegen und auch so aussehen, heißt es.

Figure AI

Figure 01 soll 20 Kilo tragen können

Zusammenfassung Microsoft und OpenAI könnten in Figure AI investieren

Figure AI sucht 500 Millionen Dollar von Investoren

Microsoft plant 95 Millionen, OpenAI 5 Millionen beizutragen

Figure AI entwickelt menschenähnliche Roboter

Roboter für schwere und gefährliche Aufgaben gedacht

Unklar, ob KI-Software von Investoren kommt

BMW will Figure-Roboter in Produktion nutzen

Laut einem Bericht des US-Wirtschaftsdiensts Bloomberg will die Startup-Firma Figure AI Microsoft und OpenAI als neue Investoren gewinnen. Die beiden Firmen sollen als Ankerinvestoren in einer neuen Finanzierungsrunde auftreten, mit der Figure AI laut den Quellen des Berichts rund 500 Millionen Dollar einsammeln will.Microsoft würde dann rund 95 Millionen Dollar investieren, während OpenAI angeblich rund fünf Millionen Dollar beisteuert. Der Rest der Gelder soll von anderen Investoren kommen. So stellen es sich jedenfalls Vertreter des Startups vor, die mit einer solchen Argumentation auf die Suche nach neuen Geldgebern gehen wollen.Figure AI arbeitet nach eigenen Angaben an einem Roboter, der einem Menschen ähnelt und sich auch so bewegen soll. Der Roboter, welcher die Bezeichnung Figure 01 trägt, soll langfristig immer dann zum Einsatz kommen können, wenn eine bestimmte Aufgabe schlichtweg zu schwer oder zu gefährlich ist, um von einem Menschen erledigt zu werden, so jedenfalls die Marketing-Vorstellung der Entwickler.Ob Microsoft oder OpenAI im Rahmen der möglichen Beteiligung an dem Startup letztlich auch KI-Software oder andere Lösungen rund um Künstliche Intelligenz an Figure AI liefern werden, ließ der Bericht offen. Das junge Unternehmen wird aktuell auf einen Marktwert von rund zwei Milliarden Dollar geschätzt.Erst Mitte Januar hatte der Autohersteller BMW angekündigt, dass man die Roboter von Figure langfristig in der Fertigung einsetzen will. Das erste Modell Figure 01 ist rund 1,70 Meter groß, wiegt 60 Kilogramm und soll über einen Zeitraum von fünf Stunden Lasten von bis zu 20 Kilogramm tragen können.