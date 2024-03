Neue Saugroboter: Ecovacs Deebot T30-Serie startet in Deutschland

Der für Saug- und Wischroboter bekannte Hersteller Ecovacs kündigt den Deutschland-Start der neuen Deebot T30-Familie an. Neben einer verbesserten Reinigungsleistung sollen vor allem die adaptive Heiß­wasser-Wischfunktion und die neue "Mini"-Station im Fokus stehen.

Ecovacs nutzte bereits die Consumer Electronics Show in Las Vegas Anfang des Jahres als Bühne für seine neuen Saugroboter Deebot T30 und Deebot T30 Pro. Beide Modelle heben sich optisch vor allem durch die neue "Mini Omni"-Station vom Rest des Ecovacs-Sortiments ab, die neben den klassischen Funktionen (Befüllen, Absaugen und Reinigen) vor allem weniger Platz verbrauchen soll.Weiterhin sieht sich der Hersteller mit seiner neuen Kantenreinigung "TrueEdge Adaptive" vor der Konkurrenz, die Bereiche um Kanten, Ecken sowie Tisch- und Stuhlbeine in Kombination mit der stufenlos verstellbaren Wisch­funk­tion besser sauber halten soll. Der Mopp fährt automatisch um neun Millimeter hoch, erkennt Teppiche und wird stetig befeuchtet, um flecken- und streifenfrei zu reinigen.Hinter Marketing-Begriffen wie TrueDetect 3D 3.0, TrueMapping 2.0, ZeroTangle und Ozmo Turbo verstecken sich hingegen die üblichen Verdächtigen - die Sensoren zur Hindernisvermeidung, 3D-Kartierung von mehreren Stockwerken, Bürsten und Walzen mit Anti-Haarverknotung und eine Saugkraft von 11.000 Pa. Mit einer Lautstärke von bis zu 67 dB(A) sind die neuen Wischroboter dabei allerdings keine Leisetreter - wie alle Staubsauger.Unter der Haube setzt die Ecovacs Deebot T30-Familie auf einen Staubbehälter mit einem Volumen von 300 Milliliter, während der interne Wassertank 55 Milliliter fasst. In der Omni-Station werden hingegen bis zu vier Liter Frisch- und bis zu 3,5 Liter Schmutzwasser sowie ein Staubbeutel mit 3,4 Litern gelagert. Während die Absaugung von Staub nur 12 Sekunden in Anspruch nimmt, werden für das Trocknen des Mopps bis zu zwei Stunden benötigt.Auf dem Datenblatt gibt Ecovacs außerdem an, dass die 5200-mAh-Batterie im "Leise Modus" ohne Wischfunktion eine Akkulaufzeit von bis zu 290 Minuten ermöglicht. Die Ladezeit beträgt hingegen circa 4,5 Stunden. Unterschied zwischen "Pro" und "Nicht-Pro": der teurere Saugroboter kommt mit der YIKO-Sprachsteuerung und einer Smart-Rework-Funktion zur Erkennung von starken Verschmutzungen und einer daraus resultierenden Intensivreinigung.Der Ecovacs Deebot T30 Omni wird in einer schwarzen Farbvariante für 899 Euro angeboten, während der Deebot T30 Pro Omni wahlweise mit einem weißen oder roséfarbenen Gehäuse für 999 Euro ausgeliefert wird. Der Startschuss in Deutschland soll am 10. April 2024 fallen. Verkauft wird dann unter anderem bei Amazon und im Ecovacs Webshop.