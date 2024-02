Alles iPhone oder was? Apple belegt erstmals Top-7 der Smartphones

Die zehn meistverkauften Smartphones der Welt haben einen so großen Anteil am Gesamtmarkt wie noch nie zuvor. Apple lieferte dabei zuletzt sogar die sieben meistverkauften Geräte, während Samsung die letzten drei Plätze der Top 10 mit Massenware belegte.

iPhone, iPhone, iPhone, iPhone, iPhone, iPhone, iPhone

Apple profitiert von steigenden Verkäufen der Topmodelle

Samsung mit drei Billig-Modellen auf Platz 8, 9 & 10

Zusammenfassung Zehn meistverkaufte Smartphones dominieren Markt wie nie

Apple liefert sieben Bestseller, Samsung drei

iPhone 14 weltweit am meisten verkauft

Pro-Modelle beliebter, Basisversion sinkt auf 19%

Apple hält Verkaufsniveau, Konkurrenz verliert

Samsungs Top-10-Plätze nur günstige Modelle

2024 erwartet: Top-10-Anteil wächst, chinesische Marken steigen auf

Das Marktforschungsunternehmen Counterpoint Research hat seine jüngsten Zahlen zur Entwicklung des Smartphone-Marktes vorgelegt. Diese zeichnen ein ziemlich eintöniges Bild, wenn man die Verkaufszahlen der verschiedenen Hersteller für das Jahr 2023 insgesamt betrachtet. Apple hatte mal wieder die Nase weit vorn und belegte mit seinen iPhones die vorderen Plätze.Laut Counterpoint war das iPhone 14 das meistverkaufte Smartphone des Jahres 2023, wobei die Hälfte aller Geräte dieses Typs in den USA und China über die Ladentheken ging. Der Trend geht insgesamt aber zu den teureren Pro-Varianten, denn insgesamt sank der Anteil des Basismodells an den gesamten iPhone-Verkäufen im Jahr 2023 auf 19 Prozent - zuvor lag der Bestseller iPhone 13 im Jahr 2022 noch bei 28 Prozent.Dies führt Counterpoint unter anderem auf die geringen Unterschiede zwischen der neuen Basisversion iPhone 14 und dessen Vorgängermodell zurück. Die Pro-Modelle mit dem neuen "Dynamic Island" und höherer Display-Wiederholrate seien für die Kunden attraktiver gewesen, was sich auch darin zeigte, dass das iPhone 15 Pro Max das meistverkaufte Smartphone des vierten Quartals des Jahres 2023 war - vor seinen beiden günstigeren Geschwistern.Insgesamt blieben Apples iPhone-Verkäufe auf dem gleichen Niveau wie im Vorjahr, wobei der Rückgang der Verkaufszahlen für den gesamten Markt ausschließlich auf Kosten der Konkurrenz ging. Apple profitierte unter anderem von steigenden Verkäufen in Indien, wo man erstmals mehr als 10 Millionen iPhones absetzen konnte. Insgesamt verkauften sich die neuen iPhone-15-Modelle so gut wie ihre Vorgänger.Insgesamt belegte Apple im Jahr 2023 die ersten sieben Plätze des von Counterpoint geführten Rankings nach verkauften Stückzahlen. Samsung war der einzige andere Anbieter, deren Geräte es ebenfalls unter die Top-10 der Marktforscher schafften. Allerdings dürfte Samsung dabei deutlich weniger Geld verdient haben als Apple, denn statt hochpreisiger Premium-Modelle waren es die günstigen Massenmarkt-Geräte, die den koreanischen Hersteller zumindest in die Top-10 brachten.Konkret war es das Samsung Galaxy A14 5G, das Samsung vor allem in den USA und Indien häufig verkaufte und es auf den achten Platz der Smartphone Top-10 brachten. Platz neun ging an das absolute Einsteigermodell Galaxy A04e, das für nur rund 100 Euro verkauft wird. Den 10. Platz unter den meistverkauften Smartphones belegte laut Counterpoint die 4G-/LTE-Version des Galaxy A14, also ein weiteres billiges Basismodell.Für das Jahr 2024 rechnen die Marktbeobachter damit, dass der Anteil der Stückzahlen einzelner Modelle aus der Top-10 der meistverkauften Geräte am Gesamtmarkt weiter zunehmen wird. Dies führt man auf eine schrumpfende Modellvielfalt zurück. Außerdem sei davon auszugehen, dass erstmals auch chinesische Hersteller in die Top-10 der meistverkauften Smartphones vordringen werden - gemeint ist hier wahrscheinlich Huawei. Außerdem dürfte es sich bei allen meistverkauften Geräten des Jahres 2024 um 5G-fähige Geräte handeln, da kaum noch neue Smartphones erscheinen, die nur 4G-Support bieten.Im Vergleich zum Jahr 2022 war die Entwicklung für Samsung im Jahr 2023 laut Counterpoint übrigens sogar leicht von Vorteil. Damals lag das Galaxy A13 im Mittelfeld der meistverkauften Geräte, während ein anderes Samsung-Modell auf dem 10. Platz der Top 10 landete. Alle anderen Plätze wurden von Apple-Modellen beansprucht.