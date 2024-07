Fallout: Fan-Diskussionen zu New Vegas lassen den Chef des Spiels kalt

Die Fallout-Serie kommt bei Fans und Nichtkennern der Spiele gut an, einige Gamer stören sich aber an bestimmten Abweichungen zwischen Serie und den Spielen. Vor allem rund um Fallout: New Vegas gibt es Diskussionen. Diese lassen aber den Director des Spiels kalt.

Spoiler-Warnung zur Fallout-Serie

Sawyer: "Mir doch egal"

An dieser Stelle müssen wir natürlich eine Spoiler-Warnung losschicken, da hier einige Punkte angesprochen werde, die im Verlauf der Prime Video-Serie Fallout eine Rolle spielen bzw. enthüllt werden. Also: Wer die Serie bislang nicht gesehen hat, sollte hier besser nicht weiterlesen.Konkret sorgen derzeit zwei Punkte für Diskussionen: Einerseits ist das der Fall von Shady Sands und die dortige Zündung der Atombombe, hier wird der zeitliche Ablauf hinterfragt, da Lucy auf einer Tafel sieht, dass dieser möglicherweise auf 2277 datiert wird.Andererseits geht es auch um die Schlussszene der ersten Staffel: Denn dort ist New Vegas aus der Entfernung zu sehen. Das Problem für Fans: Die (neue) Zockermetropole ist komplett dunkel und sieht verlassen aus, was manche so interpretieren, dass New Vegas aus dem Kanon gestrichen werden soll - womöglich, weil der Fan-Liebling das einzige Spiel ist, das nicht von Bethesda entwickelt wurde.Das zumindest kurz erklärt, denn wie so oft wird hier jedes Detail analysiert und interpretiert. Dabei ist die Erklärung allerdings im Grunde einfach: Fürs Fernsehen müssen diverse Anpassungen vorgenommen werden, u. a. deshalb, weil man nicht die Zeit hat, dass Charaktere tagelang von A nach B wandern - das erklärt etwa, warum Shady Sands nach Downtown Los Angeles transferiert wurde.Josh Sawyer, dem Director von New Vegas, könnte das nicht egaler sein, wie er in einem Interview Rock, Paper, Shotgun sagte. Er könne zwar verstehen, warum sich einige Spieler darüber aufregen, für ihn selbst ist das allerdings alles andere als wichtig. "Das klingt vielleicht komisch, aber was auch immer damit passiert, es ist mir egal", sagte Sawyer. "Meine Einstellung zu den Projekten, an denen ich arbeite, und sogar zu den Figuren, die ich kreiere, ist, dass mir nichts davon gehört. Es gehörte nie mir. Und das, was ich gemacht habe, ist eben das, was ich gemacht habe."Er mag zwar eine Meinung dazu haben, letztlich versucht er aber, nicht zu sehr an solchen Dingen zu hängen: "Es gibt Dinge, die ich mir ansehe und sage: 'Ich glaube nicht, dass ich das so gemacht hätte', und dann gibt es andere Dinge, die ich wirklich cool finde", so Sawyer. "Aber es ist nicht mein Platz, es war nie mein Ding. Ich war ein Gast, der dort gearbeitet hat. Also versuche ich, eine gewisse Distanz zwischen dem Setting und mir zu wahren."