Apple TV könnte demnächst eine integrierte Kamera bekommen

Eine Kamera ist bei den meisten Geräten von Apple inkludiert, es gibt nur wenige, die ohne eine passende Video-Möglichkeit daherkommen. Eine solche Ausnahme ist Apple TV und das, obwohl das dazugehörige Betriebssystem eigentlich eine Kamera unterstützen würde. Denn wie Apple Insider erklärt, hat die Box seit der Einführung von tvOS 17 die sogenannte Continuity Camera, mit der man Apple TV mithilfe eines iPhones oder iPads um FaceTime-Funktionalität erweitern kann.Doch es gibt schon lange Gerüchte und Berichte, wonach Apple TV eine integrierte Kamera bekommen soll und diese hat nun der renommierte Apple-Insider Mark Gurman befeuert. In der aktuellen Ausgabe seines Newsletters Power On schreibt dieser, dass der Konzern aus dem kalifornischen Cupertino im Smart-Home-Bereich große Ambitionen hat - auch wenn diese bisher nicht besonders erfolgreich waren.Zuletzt hat Apple darüber diskutiert, schreibt Gurman, Haushaltsfunktionen zu automatisieren und eine überarbeitete Version von Apple TV mit einer eingebauten Kamera für FaceTime-Videokonferenzen und gestenbasierte Steuerung anzubieten. Die Technologie soll auch dem iPhone und Vision Pro zusammenspielen.Ein anderer Teil der Apple-Strategie für vernetzte Heimgeräte ist ein "leichtes Smart Display", laut Gurman wäre dieses mit einem einfachen iPad vergleichbar: "Ein solches Gerät könnte je nach Bedarf von Raum zu Raum transportiert und an die im Haus verteilten Ladestationen angeschlossen werden." Laut dem Bericht habe Apple hat bereits mit einer Testproduktion solcher Displays begonnen. Diese werden in "kleinem Maßstab" getestet, aber es gibt noch keine Entscheidung, ob diese Lösung weiterentwickelt wird.