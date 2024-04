Microsoft ist sich schon jetzt sicher, dass die neuen Windows 11 KI-PC eine bessere Leistung als ein MacBook bieten werden - das geht aus einem Bericht hervor, der einen internen Vergleich zwischen den kommenden ARM-PC und den M3-CPUs zitiert.

Microsoft wird vermutlich mit dem Surface Pro 10 und dem Surface Laptop 6, die zusammen auf einem Surface-Event im Mai vorgestellt werden sollen, den Anfang für seine neuen KI-PC machen. Geplant ist in diesem Jahr von dem Konzern die Einführung der nächsten Generation von Windows auf ARM-PC - unterstützt von KI-Funktionen.Microsoft ist nun ziemlich zuversichtlich, dass die neuen Geräte ein ganz großer Wurf werden: Laut dem Online-Magazin The Verge glaubt man bei Microsoft, dass man mit den kommenden Laptops die Performance des neuen Apple M3-Chips , der unter anderem im MacBook Air verbaut ist, toppen wird.The Verge hat die Information dazu aus einer nicht näher genannten Quelle bei Microsoft. Um die Leistungsfähigkeit der neuen Windows on ARM-PC zu demonstrieren, plant Microsoft demnach eine Reihe von CPU-Leistungsdemonstrationen und Vergleiche mit dem regulären M3-Chip.In der internen Dokumentation soll Microsoft bereits berichten, dass die Windows KI-PC mit ARM-Prozessoren Anwendungen schneller emulieren können, als das über Apples Rosetta 2-Emulation (die Software, die es ermöglicht, x86-Anwendungen auf ARM auszuführen) derzeit möglich ist. Das wäre ein großer Durchbruch für den Konzern, denn in dem Bereich hat Microsoft seit Langem zu kämpfen.Interessanterweise besagen die Gerüchte, dass Microsoft die Consumer-Versionen des Surface Pro 10 und des Surface Laptop 6 nicht mit Intel-Prozessoren anbieten wird. Diese Konfigurationen sollen dann nur für Unternehmen erhältlich sein.Windows KI-PC mit ARM-Chips werden die ersten sein, die neue KI-exklusive Windows 11-Funktionen der nächsten Generation erhalten. Microsoft setzt stark auf Copilot und KI und erwartet, dass bis Ende 2026 die Hälfte aller neuen Windows-Computer mit KI-Chips ausgestattet sein werden.