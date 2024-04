Neue Blockbuster: Kino-Start von Mandalorian, Tron und mehr verkündet

Disney arbeitet an unzähligen Projekten. Jetzt hat das Unternehmen die Termine der Kino-Starts einiger kommender Blockbuster verraten. Fans müssen allerdings noch einiges an Geduld mitbringen.

Ankündigung zu Kinostarts

Star Wars - The Mandalorian & Grogu

Tron: Ares

Toy Story 5

Vaiana-Neuverfilmung

Disney hat gerade den Vorhang zurückgezogen, was einige große Filmproduktionen angeht. In den kommenden Jahren soll demnach mindestens ein weiterer Film aus dem Star-Wars-Universum folgen. Aber auch die Geschichte über eine alte Freundschaft wird im Rahmen eines neuen Toy-Story-Films weitererzählt. Insgesamt machte das Unternehmen Ankündigungen zu den Startterminen von vier Blockbustern.Schon seit einiger Zeit ist kein neuer Star Wars Film mehr erschienen. Der letzte Streifen, der in den Kinos zu sehen war, war der 2019 veröffentlichte "Der Aufstieg Skywalkers", von dem sich etliche Fans enttäuscht zeigten. Auch andere Projekte aus dem Universum rund um die Jedi-Ritter wie "Solo: A Star Wars Story" kamen nicht so gut beim Publikum an, wie von Disney erhofft. Der neue Film mit Din Djarin und Grogu soll nun ab dem 22. Mai 2026 über die Leinwände flimmern.Die Veröffentlichung des letzten Tron-Films ist noch länger her als bei Star Wars. "Tron: Legacy" erschien schon 2010. Seitdem warten Fans auf eine Fortsetzung des Sci-Fi Abenteuers. Der dritte Film in der Reihe namens "Tron: Ares" erscheint jetzt am 10. Oktober 2025. Während es in früheren Filmen darum ging, dass eine Figur in einen Computer eindringt, soll der neue Teil hauptsächlich in der realen Welt spielen, in der eine künstliche Intelligenz aus ihrem digitalen Gefängnis ausbricht.Auch seit 2019 von der Leinwand verschwunden sind Woody und Buzz. Jetzt kommt der fünfte Teil der Animationsfilmreihe mit den beiden Spielzeugfiguren am 19. Juni 2026 in die Kinos. Über die Handlung ist bisher allerdings noch nichts bekannt. Pixar hält sich generell bedeckt, was seine laufenden Projekte angeht.Außerdem hat Disney noch den Starttermin für seine Live-Action-Neuauflage des 2016 erschienenen Animationsfilms "Vaiana" angekündigt. Die erscheint am 10. Juli 2026. Wie im Original wird auch hier Dwayne "The Rock" Johnson als Maui mit von der Partie sein.