Disney+: Überblick der neuen Filme und Serien im April 2024

Für April kündigt Disney+ knapp 20 neue Filme und Serien an und stellt einmal mehr den Earth Day in den Fokus. Zu den Highlights zählen The Bon Jovi Story, Wish, Iwájú und diverse National Geographic-Dokus. Wir zeigen euch alle Neustarts im Überblick.

Disney zelebriert den Tag der Erde

Disney+: Neue Filme und Serien im April 2024

Vanderpump Villa - Neue Folgen der ersten Staffel ab 1. April

Undead Unluck - Neue Folgen der ersten Staffel ab 3. April

Meine wilden Töchter - Staffel 1 & 2 ab 3. April

Wish ab 3. April

The Fable - Staffel 1 ab 6. April

Go! Go! Loser Ranger! - Staffel 1 ab 7. April

Bluey - Staffel 3 ab 7. April

Iwájú: A Day Ahead ab 10. April

Blood Free - Staffel 1 ab 10. April

The Prank Panel - Staffel 1 ab 10. April

The Greatest Hits ab 12. April

Wir sehen uns in einem anderen Leben - Staffel 1 ab 12. April

Disneynature Tiger ab 22. April

Disneynature Tigers on the Rise ab 22. April

Die geheimnisvolle Welt der Oktopusse ab 22. April

Tracker - Staffel 1 ab 24. April

PJ Masks: Power-Helden - Neue Folgen der ersten Staffel ab 24. April

Thank you, Goodnight: The Bon Jovi Story ab 26. April

Die Rückkehr des Pumas ab 26. April

Am 22. April 2024 ist der Tag der Erde und passend dazu bewirbt Disney+ seine Earth-Day-Sammlung, die vor allem dank sehenswerten National Geographic-Dokumentationen vergleichsweise umfangreich ausfällt. Neben der "ge­heim­nis­vol­len Welt" der Elefanten, Wale, Tiger und Naturwunder startet pünktlich zum Tag der Erde eine weitere Doku über das Leben von Oktopussen.Abseits davon feiern auf Disney+ die animierte Musical-Komödie Wish und die Serie Iwájú ihre Premiere. Letztere entspringt der ersten Zusammenarbeit der Walt Disney Animation Studios mit dem panafrikanischen Comicbuch-Unterhaltungskonzern Kugali. Ferner erscheint mit "Thank you, Goodnight" eine vierteilige Serie über die legendäre Band Bon Jovi.Zu guter Letzt gehen neue Folgen der ersten Staffel von Vanderpump Villa, The Fable, zwei Staffeln von Meine wilden Töchter und die erste Staffel von Tracker mit Justin Hartley (u.a. Smallville, This Is Us) auf Sendung.Für dieses Jahr kündigt Disney+ unter anderem neue Folgen von FX's "Welcome to Wrexham" (Staffel 3) und "Spidey und seine Super-Freunde" an. Außerdem sieht man Agatha: Darkhold, Star Wars: The Acolyte und Skeleton Crew. Abschließend soll auch FX's The Bear: King of the Kitchen mit einer dritten Staffel glänzen.