Diese Woche neu: Filme und Serien bei Amazon, Disney+ & Netflix

Bei Netflix, Amazon Prime Video und Disney+ gehen in dieser Woche mehr als 25 neue Filme und Serien auf Sendung. Mit dabei: Last One Laughing, Penny Dreadful, Yellowstone und Smile. Unser Überblick zeigt euch alle Neustarts der drei Streaming-Dienste.

Horror, flache Witze und ein bisschen Sport

LOL: Last One Laughing Staffel 5 - Trailer | Amazon Prime Video

Netflix: Neue Filme und Serien in KW 13

Gabby's Dollhouse: Staffel 9 ab 25. März

Dave Attell: Hot Cross Buns ab 26. März

The Equalizer 3 - The Final Chapter ab 26. März

Testament: Die Geschichte von Moses ab 27. März

The Believers ab 27. März

Ruhe in Frieden ab 27. März

Kein Druck ab 27. März

The Beautiful Game ab 29. März

Das Herz des Jägers ab 29. März

Lohn der Angst ab 29. März

Ist das Kuchen?: Staffel 3 ab 29. März

Alle Netflix-Neustarts im Überblick

Amazon Prime Video: Neue Filme und Serien in KW 13

The Time Machine ab 26. März

Heroes of '38 ab 27. März

LOL: Last One Laughing - Staffel 5 ab 28. März

American Rust: Broken Justice - Staffel 2 ab 28. März

The Baxters - Staffeln 1-3 ab 28. März

Boys in the Boat ab 29. März

Penny Dreadful: City Of Angels - Staffel 1 ab 31. März

Penny Dreadful - Staffeln 1-3 ab 31. März

Yellowstone - Staffeln 1-3 ab 31. März

Alle Amazon-Neustarts im Überblick

Disney+ & Star: Neue Filme und Serien in KW 13

Next Goal Wins ab 27. März

Die 7 härtesten Tage - Staffel 1 ab 27. März

The Chi - Staffel 4-5 ab 27. März

Love is in the Air - Staffel 1-7 ab 27. März

Renegade Nell - Staffel 1 ab 29. März

Madu ab 29. März

Alle Disney+-Neustarts im Überblick

Nach Top-Serien und -Filmen wie 3 Body Problem, The Gentlemen und Damsel hält sich Netflix mit namhaften Streifen zurück. Der Horror-Thriller Smile und The Equalizer 3 mit Denzel Washington und Dakota Fanning stellen abseits von eher unbekannten Dokus und Reality-Shows die Highlights dieser Tage dar.Bei Amazon steht in dieser Woche alles im Sinne der fünften Staffen von LOL: Last One Laughing. Nicht lachen dürfen unter anderem Elyas M'Barek, Hazel Brugger, Torsten Sträter, Otto Waalkes, Ina Müller und Michael Kessler. Außerdem sehen Prime-Mitglieder drei Staffeln von Yellowstone, The Time Machine und Penny Dreadful.Der Micky-Maus-Konzern zeigt unter anderem Taika Waititis Sportkomödie Next Goal Wins mit Michael Fassbender, Elisabeth Moss und Will Arnett. Außerdem sieht man die vierte und fünfte Staffel von The Chi, sieben Staffeln von Love is in the Air und die erste Staffel der National Geographic-Doku Die 7 härtesten Tage.