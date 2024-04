Drohnen waren gestern: China baut jetzt die Expresslieferungs-Rakete

Lieferung in einer Stunde überall auf der Welt: Alibabas Shopping-Plattform Taobao tut sich mit dem chinesischen Raketenhersteller Space Epoch zusammen, um die Express-Zustellung per Rakete zu erproben. Die Ankündigung wirkte wie ein Witz, ist aber ernst gemeint.

Das wird schwer

Mit einer wiederverwendbaren Rakete Pakete ausliefern: Als Taobao dieses Vorhaben am 31. März über seinen offiziellen WeChat-Kanal ( Quelle chinesisch ) bekannt gab, kamen rasch Rufe auf, dass es sich nur um einen Aprilscherz handeln könne. Wenig später hatten aber auch seriöse Nachrichtenagenturen wie Reuters die Meldung aufgenommen.Dann kurz darauf die weitere Bestätigung durch Taobao auf dem chinesischen Portal Weibo: "Viele großartige Dinge wirken am Anfang wie ein Witz", so das Unternehmen. Die Zusammenarbeit mit Space Epoch sei aber ein ernst gemeintes Projekt. Das befindet sich in einem "frühen Versuchsstadium."Seit 2019 entwickelt das Start-up seine Rakete Yuanxing-1, die aus Edelstahl gefertigt wird. Sie ist mit einem Volumen von 120 Kubikmetern und einer Tragfähigkeit von bis zu 10 Tonnen ausgestattet. Neben "kleiner und mittlerer" Expressgütern könnten damit auch größere Gegenstände "wie Autos" transportiert werden.Die beiden Unternehmen lassen viele Fragen zu der Machbarkeit der Vorhaben offen. So zeigt man im Marketing-Material unter anderem eine präzise Landung in einer Art Silo zur Entladung der Fracht. Ein solch präzises Manöver hat bis heute noch kein Unternehmen gemeistert - am nächsten kommt dem SpaceX mit seiner Falcon 9-Rakete.Und so gesteht Space Epoch zum Ende der Bekanntmachung selbst ein, dass eine Rakete für Expresslieferung auf jeden Fall ein ambitioniertes Vorhaben darstellt. "Objektiv betrachtet ist es mit der vorhandenen Technologie und den vorhandenen Fähigkeiten nicht einfach, das Ziel kurzfristig zu erreichen. Aber langfristig wird es sicherlich eine großartige und sinnvolle Investition sein", so das Unternehmen.