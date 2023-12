SpaceX: Kürzeste Zeit zwischen zwei Raketenstarts seit 1966 geglückt

SpaceX beendet das Jahr 2023 nicht mit einem, sondern mit zwei Raketenstarts innerhalb nur weniger Stunden vom Cape Canaveral. Die Gesamtzahl der Starts im Jahr 2023 liegt damit bei 98 - zudem hat man sich dicht an einen mehr als 57 Jahre alten Rekord herangewagt.

Die erste der beiden letzten SpaceX-Mission für dieses Jahr startete in der Nacht vom 28. auf den 29. Dezember gegen zwei Uhr deutscher Zeit: Dabei trug eine Falcon Heavy-Rakete das geheime X-37B-Raumflugzeug des US-Militärs ins Weltall.SpaceX feierte auf X (ehemals Twitter) den erfolgreichen Start der USSF-52-Mission vom Launch Complex 39A (LC-39A) mit einer Reihe von beeindruckenden Bildern.Der Militärraumgleiter wurde für die Mission USSF-52 entwickelt - und lässt viel Raum für Spekulationen, den bisher hat die US-Regierung nur wenig über Ziel und Zweck der Mission enthüllt.Einige Medien haben die Gerüchte um die Mission beleuchtet. Dabei liest man ganz verschiedene Ziele der Mission, von der Ausspionieren der chinesischen Raumstation Tiangong-1 , über eine allgemeine Mission als Spionagesatellit bis hin zu Waffentransporten ins Weltall. Für SpaceX war es der zweite Flug der Falcon Heavy im Jahr 2023.Nur wenige Stunden später, wurde der zweite Start: Es war der 96. Start einer Falcon 9-Rakete, die nun noch einmal 23 SpaceX Starlink-Satelliten von Cape Canaveral in eine niedrige Erdumlaufbahn brachte.Mit dem Start der zweiten Rakete innerhalb nur weniger Stunden hat SpaceX den laut Aufzeichnungen kürzesten aufeinanderfolgenden Start seit dem Jahr 1966 erfolgreich durchgeführt. Man hat zwar nicht den Rekord der kürzesten Zeit zwischen zwei Starts gebrochen - den hält die NASA mit dem Start von Satelliten und der Mission Gemini 11 innerhalb von nur einer Stunde, 37 Minuten und 25 Sekunden am 12. September 1966.Zwischen den beiden letzten SpaceX-Starts lagen jetzt nur zwei Stunden, 54 Minuten und 40 Sekunden.