Japan will unbedingt zeigen, dass man weiter zu den führenden Weltraumnationen der Welt gehört. Für dieses Ziel von entscheidender Bedeutung: nach einem misslungenen ersten Versuch muss sich am kommenden Wochenende die Next-Gen-Rakete H3 endlich beweisen.

Unternehmen wie SpaceX lassen das Geschäft mit dem Weltraum zunehmend leichter erscheinen. Doch Raketenwissenschaft bleibt schwierig und erfolgreich den Orbit zu erreichen ein großer Erfolg. In dieser Hinsicht erlitt die japanische Weltraumagentur JAXA 2023 einen Rückschlag. Der erste Start der neuen Flaggschiff-Rakete H3 war in einer kontrollierten Explosion geendet. Jetzt ist man bereit, es noch einmal zu versuchen.Wie Reuters meldet, steht der zweite Startversuch für die neue "Hauptträgerrakete" des Landes am kommenden Wochenende an."Für Japan ist der Erfolg der H3 entscheidend, um der Welt zu beweisen, dass es in der Lage ist, kontinuierlich Satelliten zu starten", zitiert Reuters Kazuto Suzuki, Professor für Raumfahrtpolitik an der Universität Tokio. "Ein gutes Raumfahrzeug zu bauen ist bedeutungslos, wenn man es nicht mit einer Rakete starten kann."JAXA hatte den Start der H3 jüngst noch einmal um zwei Tage verschoben, um ungünstige Wetterbedingungen rund um das Tanegashima Space Center im Süden Japans zu vermeiden. Aktuell wird erwartet, dass die neue Rakete am Samstag (nach deutscher Zeit kurz nach 1 Uhr in der Nacht auf Sonntag) den zweiten Startversuch wagt. Der erste Startversuch war gescheitert, weil die zweite Raketenstufe nicht gezündet wurde - vermutlich wegen Fehlern in der Elektronik.Für das Land soll mit der H3 endlich der Abschied von der H2-A-Rakete gelingen, die seit über zwei Jahrzehnten im Dienst ist. Gelingt der Versuch, wird der Zugang zum Orbit für Japan ein großes Stück leichter. Die Kosten für einen Start werden durch die neue Rakete halbiert.