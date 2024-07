Apple: Erster alternativer App-Store für iOS-Geräte ab sofort verfügbar

Mit dem AltStore PAL haben europäische Nutzer ab sofort die Mög­lich­keit, einen alternativen App-Store zu nutzen. Der kommt zum Start aber mit eingeschränktem Angebot und kostet eine jährliche Gebühr. Das hat allerdings mit Abgaben zu tun, die Apple verlangt.

Apple öffnet iOS für Drittanbieter

Erster alternativer App-Store gestartet

Angebot ist nicht kostenlos

Zusammenfassung EU-Druck führt zu iOS-Öffnung für Drittanbieter-App-Stores

AltStore PAL: Erster alternativer iOS-App-Store startet in Europa

Installation von AltStore PAL über legales Sideloading

Zum Launch nur zwei Apps: Delta-Emulator und Clipboard-Manager

AltStore PAL erlaubt gebührenfreie Veröffentlichung für Entwickler

Nutzer zahlen 1,50 Euro plus Steuern im Jahr für alternativen Store

Auf Druck der EU im Rahmen des Digital Markets Act hatte Apple im Januar verkündet, sein mobiles Betriebssystem iOS auch für Drittanbieter-App-Stores zu öffnen.Zuvor hatte es vor allem mit Epic Games eine langwierige Auseinandersetzung gegeben. Dabei hatte der Spiele-Publisher und Plattformbetreiber dem Unternehmen aus Cupertino vorgeworfen, keine Bezahldienste außer dem eigenen zuzulassen. Nach der Öffnung von iOS hatte Epic angekündigt, einen eigenen Store entwickeln zu wollen.Nun ist tatsächlich der erste alternative App-Store für europäische iOS-Nutzer erschienen. Allerdings ist der nicht von Epic Games. Die Anwendung mit dem Namen AltStore PAL stammt vom Entwickler Riley Testut.Der ist in der Szene kein Unbekannter. Auch der AltStore existiert schon seit einiger Zeit. Allerdings konnte er bisher nur mithilfe von Apples Entwickler-Tools und einem Mac- oder Windows-Computer auf Geräten installiert werden. Das verstieß bis in jüngster Vergangenheit noch gegen Apples Nutzungsbestimmungen.Nun ist AltStore PAL aber ganz offiziell und legal gestartet. Interessierte können ihn von der Webseite des Entwicklers herunterladen und per Sideloading auf ihrem Apple-Smartphone installieren. Zum Start sind allerdings nur magere zwei Anwendungen verfügbar. Nämlich der ebenfalls von Testut programmierte Nintendo-Emulator Delta und ein Clipboard-Manager. Beide Arten von Apps hatte Apple lange Zeit nicht zugelassen.In Zukunft sollen noch weitere Anwendungen den Weg in den AltStore PAL finden. Entwickler können hier, ohne Gebühren an den Betreiber zahlen zu müssen, ihre Apps veröffentlichen und vertreiben. Das ist besonders interessant für "kleinere Indie-Apps, die sonst aufgrund der App-Store-Regeln nicht existieren könnten", sagt Testut.Apple dagegen verlangt von allen alternativen App Stores pro Installation der Anwendung eine "Technologiegebühr" in Höhe von 50 Cent. Um diese Gebühr zu decken, wird der AltStore PAL für seine Nutzer 1,50 Euro plus Steuern im Jahr kosten.