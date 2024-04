Großflächige Störung: Zahlung mit EC-Karte eingeschränkt (Update)

Wer in Deutschland derzeit versucht, im Einzelhandel mit einer EC-Karte zu bezahlen, könnte damit in vielen Fällen scheitern. Laut vielen übereinstimmenden Meldungen gibt es aktuell eine großflächige Störung der EC-Kartenzahlung.

Störung begann am Morgen

Schon seit dem Morgen ist in Deutschland vielerorts keine Kartenzahlung mit EC-Karten mehr möglich. Das Problem tritt offenbar bundesweit auf, denn in Sozialen Medien ist aus allen Bundesländern von Kunden zu hören, dass sie seit Stunden in Supermärkten und anderswo nicht mit ihrer EC-Karte zahlen können.Die Probleme betreffen Kunden verschiedener Sparkassen und Volksbanken aber auch Kunden der Commerzbank und wahrscheinlich auch anderer Geldinstitute. Die verschiedenen Banken haben sich scheinbar noch nicht zu den Problemen geäußert - jedenfalls nicht über ihre Social-Media-Kanäle.In Berlin ließen sich die Probleme anhand entsprechender Beschilderung in diversen Supermärkten nachvollziehen. Unter anderem sind Filialen von Rewe, Edeka und Lidl betroffen. Die Abwicklung von Kreditkartenzahlungen ist anscheinend weiterhin ohne Einschränkungen möglich. Was die Gründe für den großflächigen Ausfall der EC-Kartenzahlung sind, ist derzeit noch vollkommen unklar.Mittlerweile hat der Deutsche Sparkassen- und Giroverband (DSGV) mitgeteilt , dass tatsächlich für gut zwei Stunden eine weitreichende Störung des Zahlungssystems für Girokarten vorlag. Die Ursache des Problems sei mittlerweile behoben. Ursache des Ausfalls war laut dem DSGV, dass es "beim Einsatz eines internen Verschlüsselungsverfahrens Störungen aufgetreten sind, die dazu geführt haben, dass Bezahlkarten am Terminal einzelner Händler abgewiesen wurden".Es könne derzeit noch Beeinträchtigungen beziehungsweise Abbrüche bei einzelnen Transaktionen geben, weshalb man sich für die entstandenen Unannehmlichkeiten bei den betroffenen Kunden entschuldige.