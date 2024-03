Entgegen dem Trend: Hyundai will massiv in Elektroautos investieren

Der südkoreanische Autokonzern Hyundai will in den nächsten drei Jahren entgegen der aktuellen Trends massiv in den Ausbau der Entwicklung und Fertigung von Elektroautos investieren. Insgesamt sollen umgerechnet fast 50 Milliarden Euro ausgegeben werden.

Hyundai

Zig Milliarden für E-Autos

Hyundai sieht größtes Wachstumspotenzial in EVs

Zusammenfassung Hyundai investiert 50 Mrd. Euro in E-Autos

Ausgaben umfassen Entwicklung und Fertigung

000 neue Stellen geplant in Südkorea

Andere Hersteller fahren E-Auto-Investitionen zurück

Hyundai setzt auf Elektrifizierung und US-Markt

Firmenpläne trotz Nachfragerückgang bei E-Autos

Neues Kompakt-E-Auto und PBVs ab 2025

Ab 2026 Luxus-E-Autos der Marke Genesis

Forschung zu Software-definierten Fahrzeugen

Hyundai teilte gestern mit, dass man allein in Südkorea innerhalb von drei Jahren 68 Billionen Won, also umgerechnet gut 46,5 Milliarden Euro in den Ausbau der Fertigung von Elektroautos und das sogenannte "New Mobility Business" stecken will. Außerdem sollen rund 80.000 neue Mitarbeiter eingestellt werden.Die Ankündigungen von Hyundai überraschen, weil andere große Autohersteller ihre Investitionspläne zuletzt aufgrund der gesunkenen Nachfrage rund um E-Autos vielerorts stark zurückgefahren haben. Derzeit versuchen viele Autohersteller, stärker auf Hybridfahrzeuge zu setzen und weniger in Elektroautos zu investieren - und gleichzeitig ihre Aktionäre mit höheren Dividenden oder Aktienrückkäufen zufriedenzustellen.Mehr als die Hälfte der geplanten Ausgaben will man in die für Forschung und Entwicklung rund um Elektrofahrzeuge nötige Infrastruktur sowie neue Fertigungslinien für EVs stecken. Man setze voll auf Elektrifizierung, verkündete Hyundais Chief Operating Officer Jose Munoz daher anlässlich der New York Auto Show. Man sei dem US-Automarkt außerdem fest verschrieben, beteuerte der Manager.Munoz zufolge sieht man auch bei Hyundai einen Rückgang der Nachfrage rund um Elektroautos, will aber an den eigenen Plänen für den Ausbau der Kapazitäten festhalten. Hyundai werde dabei aber flexibel bleiben und die Einführung von Hybrid-Modellen nicht ausschließen. Langfristig gehe man weiter davon aus, dass Elektrofahrzeuge der Bereich sein werden, in dem das größte Wachstum zu erwarten ist, sagte der Manager weiter.Als Teil der neuen Investitionen will Hyundai auch ein bestehendes Werk in Südkorea umbauen, um dort ein kompaktes Elektroauto zu bauen, das sowohl in Korea als auch international vertrieben werden soll. Ab 2025 sollen außerdem in einem zweiten Werk verstärkt zweckoptimierte Fahrzeuge (Purpose Build Vehicles, PBV) vom Band laufen.Ab 2026 wird Hyundai dann mit der Massenfertigung von "ultra-großen" Luxus-Elektroautos der Marke Genesis in seinem Werk im südkoreanischen Ulsan beginnen, hieß es weiter. Die verbleibenden Gelder will man in die Forschung und Entwicklung von E-Autos stecken, wozu dann auch die sogenannte "Software-defined Vehicles" gehören und neue Akkutechnologien.