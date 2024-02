Termin steht fest: Samsung Galaxy Z Flip 6 & Fold 6 starten Anfang Juli

Samsung könnte seine neuen Foldable-Smartphones Galaxy Z Fold 6 und Z Flip 6 deutlich früher vorstellen als sonst. Da in diesem Jahr wie­der Olympische Sommerspiele stattfinden, ist von einem Termin Anfang Juli die Rede, für den es auch schon ein konkretes Datum gibt.

Samsung

Samsung zieht Termin wegen Olympia vor

Zusammenfassung Samsung präsentiert Galaxy Z Fold 6 und Flip 6 früher

Vorstellung vermutlich in der ersten Juli-Hälfte

Möglicher Termin: 10. Juli 2024

Olympische Spiele als Grund für frühen Launch

Samsung plant, neue Modelle bei Olympia zu bewerben

Eventuell Einführung eines "Ultra"-Modells

Technische Details der neuen Galaxy Z-Modelle unklar

Wer die neuen Foldable-Smartphones von Samsung nicht abwarten kann, muss sich anscheinend weniger lange gedulden, als vielleicht vermutet. Der koreanische Elektronikriese wird die neuen Mitglieder der Galaxy Z-Serie laut einem Bericht von SamMobile , dessen Angaben uns mittlerweile von einer anderen unabhängigen Quelle bestätigt wurden, wohl schon in der ersten Juli-Hälfte vorstellen.Konkret wird Mittwoch, der 10. Juli 2024, als Termin für das nächste Samsung Galaxy Unpacked Event genannt, auf dem das Samsung Galaxy Z Fold 6 und das Samsung Galaxy Z Flip 6 erstmals präsentiert werden sollen. Hintergrund ist der Umstand, dass die Olympischen Spiele am 26. Juli 2024 beginnen, bei denen Samsung einer der Hauptsponsoren ist.Damit man die neuen Smartphone-Modelle der Galaxy Z-Serie bei dem weltweit viel beachteten Sportereignis umfangreich bewerben kann, müssen diese bereits zuvor offiziell vorgestellt werden. Der Launch erfolgt deshalb einige Wochen zuvor. Im letzten Jahr erfolgte die Präsentation ebenfalls im Juli, doch dieses Datum, der 26. Juli, ist 2024 nun mal bereits belegt.Zusätzlich zum regulären Galaxy Z Fold 6 wird Samsung bei dem Event wahrscheinlich auch erstmals eine noch besser ausgestattete Variante seines großen Falt-Smartphones präsentieren, die dann möglicherweise als "Ultra"-Modell vermarktet wird. Zuletzt hatten uns Quellen bestätigt, dass Samsung damit die bei der Galaxy S-Serie schon lange übliche Strategie mehrerer parallel verfügbarer Smartphone-Modelle einer Serie auch für die Galaxy Z-Modelle adaptiert.Technische Details sind bisher kaum bekannt. Render-Leaks suggerierten zuletzt, dass Samsung bei den neuen Galaxy Z-Modellen auf einen kantigen Rahmen setzt, der wie beim aktuellen Galaxy S24 mehr vertikale Flächen hat und dadurch moderner wirken soll. Weiterhin ist von leicht größeren Displays die Rede, wobei sich die Quellen in dieser Hinsicht teilweise noch widersprechen.