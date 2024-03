Princess Peach: Showtime - Süßer Switch-Spaß im Launch-Trailer

Princess Peach: Showtime ist inzwischen für die Nintendo Switch erhältlich und seit längerer Zeit steht nun auch mal wieder Marios angebetete Prinzessin im Fokus ihres eigenen Abenteuers. Diese zeigt sich dabei zudem von ihrer bisher wandlungsfähigsten Seite, wie Nintendo im Launch-Trailer noch einmal klarstellt.In dem Spiel sorgt die Schurkin Grape zusammen mit ihren Schergen für Ärger, weshalb sich Peach mit der Funkelfee Stella verbündet. Von dieser erhält unsere Prinzessin eine magische Schleife, dank welcher sie nun in eine Reihe unterschiedlicher Kostüme schlüpfen und so besondere Fähigkeiten erlangen kann.Beispielsweise kann sie als Fechterin Gegner mit einem Degen bekämpfen, als Detektivin versteckte Hinweise aufspüren oder als Ninja unbemerkt an Feinden vorbeischleichen und diese aus einem Hinterhalt angreifen. Insgesamt gibt es zehn dieser Kostüme im Spiel.Wer sich vor dem Kauf von Princess Peach: Showtime überzeugen möchte, findet im Nintendo E-Shop auch weiterhin eine spielbare Demoversion und kann in dieser die Kostüme Fechterin Peach und Patissière Peach anprobieren.