Pokémon-Legenden: Z-A - Neues Spiel erscheint 2025 für die Switch

Nintendo und The Pokémon Company haben überraschend ein neues Pokémon-Spiel vorgestellt: Pokémon-Legenden: Z-A soll 2025 für die Nintendo Switch erscheinen, wobei es Spieler dann nach Illumina City verschlägt. Allzu viel ist über das Projekt aber bislang nicht bekannt.Pokémon-Legenden: Z-A wird ein brandneues Abenteuer der beliebten Reihe. Schauplatz ist die Metropole Illumina City, die sich mitten in der Umgestaltung befindet. Ziel ist es, so eine gemeinsame Heimat für Menschen und Pokémon zu erschaffen. Wie das genau funktioniert sowie ob und wie weit Spieler in den Aufbau der Stadt eingreifen können, ist bislang unklar. Gameplay gibt es im ersten Video leider noch keines zu sehen. Dieses könnte sich aber am Vorgänger Pokémon-Legenden: Arceus orientieren.Pokémon-Legenden: Z-A erscheint 2025 für die Nintendo Switch, und zwar weltweit zeitgleich, Spieler in Europa müssen sich somit nicht länger als andere Regionen bis zum Release gedulden.