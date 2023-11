Super Mario RPG: Nintendo stellt das Switch-Remake ausführlich vor

Rollenspiel-Klassiker im neuen Gewand

Im November erscheint Super Mario RPG für die Nintendo Switch , eine Neuauflage des Klassikers Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars, der 1996 für das SNES herauskam. Was das Remake zu bieten hat, zeigt Nintendo nun in einem Übersichtstrailer. Unter anderem geht es um die verschiedenen Charaktere und das Kampfsystem.In Super Mario RPG stellen sich Mario und seine Freunde ausnahmsweise mal nicht Bowser, sondern einem noch größeren Bösewicht entgegen: Exor der Eiserne hat nämlich die Sternenstraße zerstört und führt offenbar noch mehr mit dem Pilzkönigreich im Schilde. Um die Pläne des Schurken zu durchkreuzen, verbündet Mario sich sogar mit Bowser, wird bei seinem Abenteuer aber auch noch von Prinzessin Peach sowie zwei Neuzugängen begleitet, nämlich dem an eine Wolke erinnernden Mallow und der Marionette Geno.Kämpfe laufen in Super Mario RPG rundenbasiert ab, wobei Spielern vier unterschiedliche Befehle zur Verfügung stehen. Jeder Charakter besitzt zudem einzigartige offensive und defensive Spezialtechniken. Wer in den Auseinandersetzungen ein Gespür für das richtige Timing beweist, richtet damit nicht nur verstärkten Schaden an, sondern lädt auch eine Kampfanzeige auf.Ist diese gefüllt, lassen sich besonders effektive Trio-Techniken ausführen. Welche Technik aktiviert wird, hängt dabei dann von der aktuellen Team-Zusammenstellung ab, die Spieler nach Belieben verändern können.Rollenspiel-Neulinge können in Super Mario RPG in einen besonders einfachen Schwierigkeitsgrad wechseln, wodurch Mario und Co. schneller hochleveln und Feinde leichter zu besiegen sind. Neben dem Story-Modus gibt es zudem einen Boss-Modus sowie eine Reihe unterschiedlicher Minispiele.Super Mario RPG erscheint am 17. November 2023 exklusiv für die Nintendo Switch.