KI & Bots: Wie Google versucht die Suchmaschine zu revolutionieren

Suchen mit KI: Video gibt einen Ausblick auf die Google-Suche

KI löst komplexe Anfragen und verbessert Shopping-Erlebnis

Search Labs bisher nur in den USA

In den letzten 25 Jahren hat sich die Google-Suche stetig weiterentwickelt. Nachrichten rückten in den Fokus, eine riesige Shopping-Komponente wurde aufgebaut und viele Fragen der Nutzer werden bereits jetzt in Widgets beantwortet, ohne dass sie die Suchmaschine verlassen mussten. Auf Smartphones sorgt zudem Google Lens mit seiner Objekterkennung über Bilder oder die Kamera für eine neue Art der Suche. Laut Google mit inzwischen mehr als 12 Milliarden visuellen Suchanfragen pro Monat.Anlässlich der Google I/O 2023 spricht der Suchmaschinenbetreiber über seine sogenannte Search Generative Experience (SGE) und die damit verbundene generative künstliche Intelligenz (KI). Vergleichbar mit Google Bard soll sich die Suche zukünftig wie ein Chatbot nutzen lassen, der auch komplexe Suchanfragen erkennt und ein kombiniertes Ergebnis aus mehreren Quellen (z.B. Webseiten, Bilder, Videos etc.) darstellt.Google nimmt sich dem Beispiel "Was ist besser für eine Familie mit Kindern unter 3 Jahren und einem Hund, der Bryce Canyon oder der Arches Nationalpark?" an. Würden Nutzer nach jetzigem Stand mehrere Suchanfragen an Google stellen, um eine klare Antwort auf die Frage zu erhalten, sorgt die KI in Zukunft für eine Zusammenfassung relevanter Informationen aus dem Netz. Gleichzeitig ermöglicht man, Folgefragen zu stellen, um weitere Informationen zu erfahren oder die Suche zu spezifizieren.Mit einem ähnlichen Ansatz möchte Google das Einkaufserlebnis seiner Nutzer innerhalb der Suche neu gestalten. Rezensionen, Bewertungen, Preise und Produktbilder sollen Hand in Hand gehen, um eine Kaufberatung zu ermöglichen, ohne dass die Google-Suche verlassen werden muss. Dennoch ist sich Google sicher: "Während wir generative KI in die Suche einbinden, werden wir auch weiterhin wertvollen Traffic auf Websites im gesamten Internet weiterleiten."Die Google-Suche gehört zu den wichtigsten Bausteinen des Unternehmens und wird seinen Weg hin zur generativen künstlichen Intelligenz nicht über Nacht einschlagen. Daher startet Google mit dem Experiment Search Labs eine Plattform, um die neue Search Generative Experience im Chrome-Browser und in den Google Apps für Android und iOS auszuprobieren. Vorerst steht die Labor-Version allerdings nur in englischer Sprache und nur in den USA zur Verfügung.