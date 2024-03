Achtung: Adobe Acrobat KI-Assitent scannt Inhalte sämtlicher Dateien

Wohl schon seit Februar scannt Adobe die Inhalte von allen mit Acrobat-Programmen geöffneten Dateien, um seinen KI-Assistenten zu trainieren. Wer das nicht möchte, sollte schnellstmöglich aktiv werden und die Funktion manuell abschalten.

KI-Anwendungen werden gerade in rasendem Tempo in digitale Produkte eingebunden. Sie sollen dem Nutzer das Leben erleichtern, indem sie lästige Aufgaben automatisch erledigen. Um ihre Arbeit zufriedenstellend zu verrichten, müssen KI-Modelle aber mit einer enormen Menge an Daten trainiert werden.Aus diesem Grund hat nun auch Adobe damit begonnen, alle Dokumente, die mit Acrobat-Programmen wie dem Acrobat Reader geöffnet werden, automatisch zu scannen und zum Trainieren des verbauten KI-Assistenten zu verwenden, der sich momentan noch in der Beta-Phase befindet. Schon seit dem 20. Februar ist das wohl der Fall, wie Borns IT- und Windows-Blog berichtet. Was dabei genau passiert, beschreibt Adobe in einem Eintrag auf der eigenen Webseite Die generativen KI-Funktionen sind in den Adobe-Programmen dabei standardmäßig aktiviert. Wer also nicht möchte, dass Dokumente automatisch durchsucht werden, muss sich aktiv um eine manuelle Abschaltung kümmern. Das geht sowohl bei den Desktop-Varianten als auch bei den Online-Anwendungen durch das Deaktivieren der entsprechenden Funktion in den Einstellungen Wer die Funktion als Administrator für Gruppen von Anwendern oder eine ganze Organisation abschalten will, wird von Adobe nur an den Kundendienst verwiesen. In einem Beitrag auf Reddit haben Nutzer nach dem Kontakt mit dem Unternehmen aber schon einen Weg geteilt, wie sich der Dokumenten-Scan über einen Registry Key abschalten lässt. Dies ist allerdings wohl nur unter Windows, nicht aber auf dem Mac möglich.In der momentanen Beta-Version beschränkt sich die Nutzung des KI-Assistenten laut Adobe auf Dokumente in englischer Sprache, die außerdem einen Umfang von 120 Seiten und eine Größe von 25 MB nicht überschreiten. Ob Dateien, die diese Bedingungen nicht erfüllen, allerdings auch automatisch vom Scan durch die KI ausgeschlossen sind, ist unklar.Daher sollten alle Nutzer, die nicht wollen, dass die Inhalte ihrer Dokumente durchsucht werden, lieber auf Nummer sicher gehen und die generativen KI-Anwendungen in den Einstellungen der jeweiligen Programme schnellstmöglich deaktivieren.