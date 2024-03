Russische Hacker zielen mit WineLoader-Malware auf deutsche Parteien

Russische Hacker sollen jetzt gezielt deutsche Politiker ins Visier genommen haben. Nachdem bekannt wurde, dass die Hacker zuletzt selbst direkt bei Microsoft Zugriff auf interne Systeme bekamen, sind nun hierzulande die Warnungen besonders laut.

Backdoor-Malware namens WineLoader entdeckt

Neues Angriffsziel

Zusammenfassung Russische Hacker attackieren deutsche Politiker

Zugriff auf Microsoft-Systeme durch Hackergruppe APT29

Phishing-Angriffe mit WineLoader-Backdoor-Malware

APT29 fokussiert auf politische Parteien in Deutschland

Mandiant entdeckt neue Phishing-Kampagne gegen CDU

Rootsaw-Malware lädt WineLoader auf betroffene PCs

WineLoader ähnelt früheren APT29-Malware-Varianten

Experten des US-IT-Sicherheitsunternehmens Mandiant hatten dabei entdeckt, dass die Hackergruppe APT29 zum ersten Mal politische Parteien in Deutschland als Angriffziel auserkoren hat. Die Phishing-Angriffe zielen darauf ab, eine Backdoor-Malware namens WineLoader einzuschleusen, die es Bedrohungsakteuren ermöglicht, sich aus der Ferne Zugang zu kompromittierten Geräten und Netzwerken zu verschaffen.APT29 (auch bekannt als Midnight Blizzard, Nobelium oder Cozy Bear) ist eine russische Spionage-Hackergruppe, die vermutlich dem russischen Auslandsgeheimdienst (SVR) angehört.In jüngster Zeit soll sich die Aktivität von APT29 auf Cloud-Dienste konzentriert haben. Die Hacker sind in Microsoft-Systeme eingedrungen und haben Daten von Exchange-Konten gestohlen. So wurde unter anderem auch die von Hewlett Packard Enterprise genutzte MS Office 365-E-Mail-Umgebung kompromittiert.Laut den Forschern von Mandiant führt APT29 nun seit Ende Februar eine neue Phishing-Kampagne gegen deutsche Parteien durch. Damit hat sich der operative Schwerpunkt der Hackergruppe deutlich verschoben, denn es ist das erste Mal, dass die Hacker politische Parteien ins Visier nehmen.Die Hacker verwenden nun Phishing-E-Mails mit einem der Christlich Demokratische Union (CDU) als Köder: Die von Mandiant entdeckten Phishing-E-Mails geben sich als Essenseinladungen der CDU aus und enthalten einen Link zu einer externen Seite, die ein ZIP-Archiv mit dem Malware-Dropper "Rootsaw" enthält.Wenn die Rootsaw-Malware ausgeführt wird, lädt sie eine Backdoor namens "WineLoader" auf den Computer des Opfers. Die WineLoader-Malware wurde bereits im Februar entdeckt, wo sie mit Einladungen an Diplomaten zu einer Weinprobe Huckepack kam. Die WineLoader-Backdoor weist einige Ähnlichkeiten mit anderen Malware-Varianten auf, die bei früheren APT29-Angriffen eingesetzt wurden, wie z. B. "burnbatter", "myskybeat" und "beatdrop", was auf einen gemeinsamen Entwickler schließen lässt.Mandiant hatte WineLoader schon im Januar 2024 entdeckt, damals kam die Schaftsoftware gegen Diplomaten in der Tschechischen Republik, Deutschland, Indien, Italien, Lettland und Peru zum Einsatz.Die Malware ist jedoch modularer und individueller als frühere Schadcode Varianten, verwendet keine Standard-Loader und baut einen verschlüsselten Kommunikationskanal für den Datenaustausch mit dem Command-and-Control-Server (C2) auf. Inwiefern es Hackern bereits gelungen sein könnte, mit der Einladung Freunde Systeme zu infiltrieren, ist unbekannt.