Wissenschaftler entdecken seltsamen Planeten mit kochenden Ozeanen

Ein nur 70 Lichtjahre entfernter Planet hat die Aufmerksamkeit der Wissenschaftler auf sich gezogen. Eine Gruppe von Astronomen entdeckte den Planeten anhand von Daten, die sie mit dem James-Webb-Weltraumteleskop gesammelt haben.

Jetzt, nach genauerer Auswertung der Daten, sagen sie, dass der Planet aus einem einzigen riesigen kochenden Ozean bestehen könnte. Könnte, wohlgemerkt, denn um die Auswertung der Daten ist ein wissenschaftlicher Disput entstanden mit zwei kontroversen Thesen.In der Fachzeitschrift Astronomy & Astrophysics wurde die Entdeckung des neuen Planeten jetzt beschrieben, den die Forscher TOI-270 d nennen. Er ist einer von drei Planeten im TOI-270-System, und alle drei umkreisen einen roten Zwergstern. Wissenschaftler haben den Planeten aufgrund seiner gasförmigen Beschaffenheit als "kleineren Neptun" bezeichnet. Ob er dem Neptun dabei tatsächlich ähnelt oder nicht, ist bislang allerdings noch unklar.Was diese Welt der kochenden Ozeane jedoch wirklich von anderen Exoplaneten unterscheidet, die bisher entdeckt wurden, ist die chemische Zusammensetzung seiner Atmosphäre.Die Astronomen sagen, dass die Zusammensetzung der Atmosphäre das zeigt, was eine "hyzeanische Welt" genannt wird. Das bedeutet, dass sie einen großen Ozean und eine sehr wasserstoffreiche Atmosphäre hat. Ausgehend von den anderen Daten, die vom JWST ausgewertet wurden, glauben die Astronomen, dass die Ozeane des Planeten bis zu 212 Grad Fahrenheit, also gut 100 Grad Celsius.Aber der Zustand dieser kochenden Ozeanwelt ist noch umstritten - das liegt daran, dass einige Astronomen glauben, dass die von James Webb gelieferten Daten eine ganz andere Zusammensetzung zeigen.Anstatt eines heißen, mit Ozeanen gefüllten Planeten, sagen einige Astronomen, dass der Planet eine felsige Oberfläche hat und von einer extrem dichten Atmosphäre aus Wasserstoff und superheißem Dampf bedeckt ist. Um Genaueres zu erfahren, müsste man eine Sonde zu dem Exoplaneten schicken, doch dazu ist man aktuell noch nicht in der Lage.