Surface Laptop 6 & Pro 10 starten am 21. März; Benchmark verrät CPUs

Microsoft will bereits in gut zwei Wochen die neueste Generation seiner Surface-Laptops und -Tablets vorstellen. Als Neuerungen der Surface Pro 10 und Sur­face Laptop 6 Serien werden dann wohl nur ge­ringe Verbesserungen zu erwarten sein. Große Updates folgen erst später.

Wie die US-Magazine Windows Central und The Verge gleichermaßen berichten und bereits im Januar von einer gut informierten Quelle zu hören war, will Microsoft das Surface Pro 10 und das Surface Laptop 6 am 21. März 2024 offiziell präsentieren. Die wirklich großen Neuerungen verschieben sich aber wohl auf einen späteren Termin.Konkret spricht man bei The Verge davon, dass Microsoft bei der Veranstaltung am 21. März 2024 zunächst die kommerziellen und geschäftlichen Nutzer der Surface-Produktreihen ins Visier nimmt. Wir werden daher nur kleine "Spec-Updates" der Modellreihen Surface Pro und Surface Laptop zu sehen bekommen, die in einem unveränderten Design daherkommen und mit aktualisierten Intel-Chips ausgestattet sein sollen.Konkret dürften sich im Surface Laptop 6 und dem Surface Pro 10 für Business-Kunden jeweils der Intel Core 5 135U und der Intel Core 5 135H finden. Dies legen Benchmark-Listings nahe, die seit einigen Wochen bei Geekbench zu finden sind, wo jeweils Microsoft-typisch benannte Geräte mit den internen Codenamen " OEMML " und " OEMHT " finden, die in einem früheren Leak bereits dem Surface Laptop 6 und dem Surface Pro 10 zugeordnet werden konnten.Dabei handelt es sich jeweils um Chips mit zwei bzw. vier High-End-Kernen und zehn stromsparenden Kernen, die Taktraten von bis zu 4,4 Gigahertz erreichen können und mit einer Basis-TDP von 15 bzw. 35 Watt arbeiten. Die beiden Intel-Prozessoren stammen jeweils aus der neuen "Meteor Lake"-Familie und dürften zumindest theoretisch ein deutliches Plus in Sachen Multicore-Performance liefern.Insgesamt dürften die "erste Welle" der neuen Surface-Geräte für das Jahr 2024 also eine Enttäuschung darstellen, was die erwarteten Neuerungen angeht. Microsoft will aber wohl sicherstellen, dass man den wichtigen Geschäftskunden-Markt weiter bedient, weil die großen Business-Partner wieder frische Hardware mit Unterstützung für die Intel vPro-Management-Funktionen bekommen.Da das Design der Business-Versionen des Surface Pro 10 und Surface Laptop 6 laut dem Bericht gleich gleibt, wird es wohl noch keine ARM-basierten Modelle dieser Geräte geben. Auch bleiben größere Neuerungen aus, wobei wir diese wohl zu einem späteren Zeitpunkt im weiteren Jahresverlauf zu Gesicht bekommen werden, wie sich mittlerweile ebenfalls abzeichnet. Denkbar wäre vielleicht, dass Microsoft bei dem Business-Launch am 21. März zunächst einen Teaser für die Consumer-Versionen veröffentlicht.