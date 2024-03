Microsoft hat soeben die für den 21. März 2024 erwartete Veranstaltung zur Markteinführung der ersten neuen Geräte der Surface-Serie in diesem Jahr offiziell gemacht. Damit ist der Termin bestätigt. Auch die Themen sind klar: Copilot, Windows und Surface.

Microsoft

Microsoft bestätigt Termin in zwei Wochen

Phase 1: Business, Phase 2: Consumer

Zusammenfassung Microsoft bestätigt Surface-Launch am 21. März 2024

Event-Themen sind Copilot, Windows, Surface

Kein Live-Publikum, digitales Event um 18 Uhr MEZ

Fokus auf Firmenkunden mit KI und Arbeitsumgebung

Vorstellung von Surface Laptop 6 und Pro 10

KI-Services stehen im Vordergrund, Hardware sekundär

"Phase 1" der Launch-Strategie, ARM-Geräte folgen später

Dass Microsoft am 21. März 2024 eine erste Launch-Veranstaltung abhalten würde, ist eigentlich schon seit Januar klar , als das Datum zum ersten Mal die Runde machte. Jüngst wurde der Termin dann noch einmal von weiteren Quellen bestätigt, wobei es zu den Themen unterschiedliche Angaben gab.Microsoft selbst kündigte das Event jetzt für 9:00 Uhr US-Westküstenzeit an, was 18:00 Uhr deutscher Zeit entspricht. Wir werden dann natürlich wie üblich berichten, wobei Microsoft von einem "Digitalen Event" spricht, also anscheinend keine Veranstaltung mit Live-Publikum plant.Die Redmonder stellen die Veranstaltung unter die Überschrift " Advancing the new era of work with Copilot " und versprechen, dass die Zuschauer das "Neueste rund um die Skalierung von KI in ihrer Umgebung mit Copilot, Windows und Surface" erfahren werden. Dass man von Arbeit und einer dafür genutzte Umgebung spricht, macht bereits klar, dass wir es hier mit einer Veranstaltung zu tun haben, die auf Firmenkunden abzielt.Soweit bekannt wird Microsoft das Event wohl nutzen, um das Surface Laptop 6 und das Surface Pro 10 in ihren "Commercial"-Versionen für Business-Abnehmer vorzustellen, die allem Anschein nach mit den neuen Intel "Meteor Lake"-Prozessoren daherkommen werden. Dass Copilot und damit Microsofts " Künstliche Intelligenz " noch vor der Hardware und dem Betriebssystem Windows genannt wird, macht auch die Prioritäten klar.Microsoft will offensichtlich vor allem für seine KI-Services im Unternehmenskontext werben, während Windows als Vehikel und die Surface-Geräte als Plattform ebenfalls eine Rolle spielen werden. Anscheinend bestätigen sich hiermit die Gerüchte, laut denen Microsoft erst zu einem späteren Zeitpunkt über die auf Privatkunden ausgerichteten neuen Surface-Geräte eingehen wird.Wer sich den Code der Einladungsseite von Microsoft für die Veranstaltung ansieht, kann auch schnell erkennen, dass es sich hier um "Phase 1" einer breiter angelegten Launch-Strategie handelt. Vermutlich wird "Phase 2" die neuen ARM-basierten Surface-Geräte mit sich bringen, die sich dann durch mehr Design- und Technik-Updates von den jetzt erscheinenden Business-Versionen mit ihren behutsamen Spec-Upgrades unterscheiden dürften.