Wechsel von Lionel Messi in die USA beschert Apple TV+ Abo-Boom

Konkret geht es hier um den MLS Season Pass, der über den Streaming-Dienst des kalifornischen Konzerns gebucht werden kann. Denn an den Einnahmen für neue Abonnenten ist der Fußballstar beteiligt, berichteten Medien im Zuge seiner Verpflichtung. Der 36 Jahre alte Weltmeister sorgt bei Inter Miami auch schon für Furore und hat bereits erste (spektakuläre) Tore geschossen.Wie The Verge schreibt, hat Messi die US-amerikanische Fußball-Profiliga im Sturm erobert und das ist nicht nur für Miami und diesen Sport wichtig, sondern auch für Apple. Denn der wichtigste Medienpartner der Major League Soccer (MLS)-Liga hat dem Streaming-Dienst des Unternehmens zahlreiche neue Abos beschert.Konkrete Zahlen nannte Apple nicht, in einem Statement teilte das Unternehmen aber mit, dass man in der Woche von 19. bis 27. Juli "die drei meistgesehenen Spiele aller Zeiten im MLS Season Pass" verzeichnen konnte. Laut Apple-Sprecher Tom Neumayr habe man "Zuschauer in fast 100 Ländern und Regionen auf der ganzen Welt" gehabt: "Dabei verteilten sich die Fans dieser Spiele jeweils zur Hälfte auf die MLS Season Pass-Übertragungen in englischer und spanischer Sprache."Messis Verpflichtung könnte der gesamten Liga neues bzw. zusätzliches Interesse bescheren. Ohne konkrete Zahlen lässt sich der Effekt allerdings nicht genau einordnen. Apple ist hier nicht besonders freigiebig mit Informationen zu Abo-Zahlen. Laut Medienberichten hatte der MLS Season Pass Pre-Messi knapp eine Million Abonnenten, diese Zahl dürfte sich mit der Verpflichtung des vierfachen Weltfußballer des Jahres aber sicherlich signifikant erhöht haben.